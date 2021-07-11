經濟重啟返城上班 租屋需求大增 房租大漲33%

疫情緩解，經濟復甦，城市就業增加，租屋需求上升，全國多數地區的房租也跟著大幅飆漲。(路透)

隨著經濟活動重新開放、大量千禧世代及Z世代年輕人迅速返回城市工作，租屋需求上升，全國多數地區的房租也跟著大幅飆漲，例如亞利桑納州的鳳凰城公寓房租平均漲幅達33%，讓租客苦不堪言，怨聲載道。

華盛頓郵報10日報導，租屋網Apartments.com數據指出，今年到目前為止，全國房租已上漲7.5%，比平常時高三倍；分析師預測房租將持續攀升，讓租屋一族負擔大增，這也透露通貨膨脹將持續更久的警訊，遠超出白宮及聯邦準備理事會(Federal Reserve)的預期。

國家公寓協會(National Apartment Association)主席平尼迦(Robert Pinnegar)指出，接下來12到18個月，房租都將看漲；嬰兒潮、千禧世代及Z世代三世代的人都擠到租屋市場，真是前所未見，至少以目前人數來看正是如此。

●單家庭住宅需求大 租金 飆漲

其中又以單家庭住宅及總量較少的小城市公寓需求最高；數據分析公司CoreLogic調查指出，單家庭住宅的租金正以15年來最快的速率上漲；房地產 經紀人托爾(Chey Tor)說：「我跟我的買家說，現在買房時機不好，租屋更是糟糕。」

線上房地產公司Zillow指出，過去一年鳳凰城租金上漲超過 10%，其他租金飆漲的城市還有愛達荷州波夕市(Boise)、加州 河濱市(Riverside)、斯托克頓(Stockton)，以及華盛頓州斯波坎(Spokane)、亞利桑納州土桑市(Tucson)及內華達州的拉斯維加斯等；這些地區的房地產經紀人表示，不斷接到許多年輕族群及家庭的電話，客戶想搬出加州及華盛頓州等房租較高地區。

●你不租有人租 租屋市場競價戰

房地產公司的老闆杰魯克斯(Jason Geroux)表示，客戶打電話來表示願意付比表列還高的租金，使租屋市場出現競價戰；他說，「過去12個月我們見到租屋供應量減少、需求上升，這種狀況前所未見。」若房客不願意支付更高租金，房東也有信心能夠找到其他房客，或賣掉房屋。

全國多年來都有出租房屋不足的問題，都市地區尤其缺乏可負擔住屋，而且疫情期間部分建案擱置，加上一些出租房屋在今春房市熱絡期間售出，令原本出租房不足的問題雪上加霜。

新冠疫情促使國人更注重較大的空間及更合理生活成本，但隨著較小城市的房租飆漲，尤其是西部內陸及太陽帶地區，經濟學家及房地產經紀人警告，後果恐難以預料，想在這些地區建造足夠住屋，以緩解租金壓力，可能得花上好幾年時間。