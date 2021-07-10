拜登將晤梅克爾 就多項議題展開討論

美國總統拜登。 路透

白宮今天表示，美國 總統拜登 將於15日在白宮會晤德國 總理梅克爾，以申明美國與北約（NATO）盟國德國之間「深厚且持久」的關係，並解決雙方在一些問題上的分歧。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，拜登和梅克爾（Angela Merkel）兩位領導人將討論勒索軟體攻擊事件，這些攻擊事件重挫美國與世界各地的企業；兩人也將討論，美國反對興建、連通俄羅斯與德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

莎奇表示，這將是一次「官式工作訪問」，目的是要強化兩國的夥伴關係，並確定進一步合作的方法。

這將是拜登1月上任以來，梅克爾首度走訪華府。梅克爾目前正在她第4個任期內，她已說自己將在德國9 月大選後卸任。

莎奇表示，拜登仍舊視花費110億美元的北溪天然氣2號管線為一個「糟糕的交易」；但莎奇拒絕說明（兩國）是否會達成協議，以避免美國重新恢復對參與北溪天然氣2號管線的企業與個人實施制裁。

美國國務院5月做出結論，稱北溪天然氣2號管線公司及其執行長沃寧格（Matthias Warnig）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係良好，公司與執行長從事了應受制裁的活動，但國務卿布林肯（Antony Blinken）立即免除制裁，並稱這符合國家利益。

拜登已經表示，他希望改善與德國的關係，因為他必須處理廣泛的議題包括氣候變遷、經濟復甦、與伊朗及中國關係等問題，而德國是他在處理這些問題時的盟友，他需要德國的協助。

德國官員表示，他們希望能在8月前解決北溪天然氣2號管線問題，而拜登與梅克爾的會晤，可望為達成協議提供關鍵的動力。

針對世界貿易組織（WTO）會員國考慮暫時放棄2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗等產品智慧財產權，以協助終結疫情，美、德兩國也是意見分歧。在這個議題上，美國贊成，而德國反對。