我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

美國資安公司：台灣工研院疑遭中國駭客鎖定

中央社／麻州薩默維爾9日綜合外電報導
美國網安諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future）情報研究部門Insikt Group發布報告指出，一個疑似中國政府資助的團體正鎖定台灣、尼泊爾和菲律賓的電信組織。示意圖／Ingimage
美國網安諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future）情報研究部門Insikt Group發布報告指出，一個疑似中國政府資助的團體正鎖定台灣、尼泊爾和菲律賓的電信組織。示意圖／Ingimage

美國網安諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future）情報研究部門Insikt Group昨天發布報告指出，一個疑似中國政府資助的團體正鎖定台灣、尼泊爾和菲律賓的電信組織。

資安媒體Cyberscoop報導，研究員6月注意到這個被稱為TAG-22團體的入侵活動，目標包括台灣的工業技術研究院（ITRI）、尼泊爾電信（Nepal Telecom）及菲律賓資訊與通訊科技部。研究員說，有些活動似乎還在進行中。

研究員在報告中寫道：「台灣工研院作為技術研發機構，育成多家台灣科技公司，成為特別顯著的目標。」他們指出，工研院專注於科技和永續計畫，符合中國的發展利益。

研究員還說：「近年來，中國團體鎖定多家台灣半導體產業相關公司，想獲取原始碼、軟體開發工具包和晶片設計。」

網絡安全公司CyCraft去年聲稱，有一項長達兩年的大型駭客行動以台灣半導體產業為重點，而這波行動很可能是由中國駭客發起。美國電腦安全技術公司CrowdStrike去年一份報告也提到，電信是中國駭客2020年上半年最常鎖定的領域之一。

在電信業之外，駭客組織還鎖定了尼泊爾、菲律賓及台灣的學術、研發和政府機構，近期香港也未倖免。

這個組織似乎利用其他中國政府資助團體用過的後門，例如Winnti Group和ShadowPad，另也使用Cobalt Strike等開放原始碼安全工具。

研究員說，雖然發現這個團體主要在亞洲運作，但其鎖定目標範圍很廣，與其他大型中國駭客團體如APT17和APT41類似。

台灣 中國 駭客

上一則

打完疫苗返校 不用戴口罩…CDC頒新指南 促學校秋季全開

延伸閱讀

拜登促普亭行動 阻勒贖軟體駭客

拜登促普亭行動 阻勒贖軟體駭客
美籍華人作家胡曼荻新書《美國疫志》面世真實勾勒世瘟2020美國亂象

美籍華人作家胡曼荻新書《美國疫志》面世真實勾勒世瘟2020美國亂象
海地陷動亂 請求美國派兵維安 美官員：目前沒有計畫

海地陷動亂 請求美國派兵維安 美官員：目前沒有計畫
中副外長譏諷美國：是霸權的衰落 更是思想的衰落

中副外長譏諷美國：是霸權的衰落 更是思想的衰落

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？
對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看
半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑

半夜陌生男闖入屋 沒遭竊卻瀰漫惡臭 女報案竟遭警嘲笑