拜登劍指大企業 簽行政令鼓勵競爭 批評者：傷經濟

拜登總統9日簽署一項行政命令，旨在促進全國市場競爭，限制大型企業壟斷市場。(路透)

拜登 總統9日簽署包羅甚廣的行政命令，旨在促進全國市場競爭，限制科技、醫藥等行業對市場的宰制力；白宮 表示，如此可造福消費者、勞方及較小企業；但國內超級大公司勢必更猛烈興訟反對此令，只怕要纏訟多年才能解決。

華爾街日報(WSJ)報導，民主黨 最近加重力道，節制全國一些最有權勢的公司，並勾勒詳細計畫，克服拜登政府視為跨產業的「麻煩點」；小自消費者日常關切的物件如助聽器到行李託運費，大到政府面臨的某些最先進科技議題，如對互聯網平台祭出反壟斷規管；拜登的行政命令凸顯民主黨最看重的議題。

全國公共廣播電台(NPR)報導，總統令中禁止雇主向員工要求簽訂競業條款(noncompete agreement)、減少沒必要的求職證照規定；助聽器可以在藥局臨櫃購買；容許人們更容易自行修理手機等器材等。

白宮另恢復歐巴馬時代的「互聯網中立性規定」，也就是不准網路業者獨斷地切斷服務；其他規定還有讓使用者對上網服務更容易比價，另禁止提前解約時，業者索取高昂的費用。

白宮下手的目標有農業、醫藥健保、船運、運輸及科技業，還有一些政府認定會限制工資及勞動力流動的舉措；總統令還想提升寬頻普及率，讓國人負擔得起。

「沒有競爭的資本主義根本名不副實。」拜登簽署行政命前說，「沒有良性競爭，大公司可以更來改去，索費予取予求，把顧客搓圓揉扁。對很多美國人而言，這意味購買一些必備品時，不得不接受很爛的交易。」

拜登構思這道行政命令已有數月；民主黨執政要務裡，把鼓勵競爭、反壟斷執法列為重大事項，認為以前聯邦政府做得不夠，沒能保護良性競爭的市場。

共和黨有條件地贊同這道行政命令，特別對科技部門心有戚戚焉，但他們夥同某些企業團體，反駁國家有經濟太過集中的大毛病。

大企業執行長聯誼會「企業圓桌會議」(Business Roundtable)表示，總統這項行政命令株連太廣，後果可能很嚴重，只怕會傷害而非提升國家競爭力；但可望因這道行政命而獲利的業者、小企業團體、小商人及農人都大力支持。

華爾街日報的報導說，總統令本身並未對企業界新添要求，白宮的心血要想成功，端賴政府機關執行拜登力挺市場競爭的政策有多快、多堅定，另外政策很可能得面臨官司挑戰。