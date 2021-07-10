處方藥太貴了 拜登新行政令想靠「議價」降低

降低藥價，是拜登總統9日簽署行政令的重點之一。(Getty Images)

拜登 總統9日簽署行政命令，內容包括鼓勵市場競爭以降低處方藥價，對於不願開放學名藥(generic medicines，又稱非專利藥)讓市場取得的廠商，則將採取法律行動；聯邦政府也允許各州政府及美洲原住民部落從加拿大進口藥品。拜登政府同時將增加學名藥及生物相似藥(biosimilar)的使用。

拜登行政命令當中各種旨在降低藥價的概念，先前就曾被提出，倡議人士大多來自民主黨 陣營，前總統川普任內也有官員建議；降低藥價提議獲得越來越多跨黨派支持之後，實現目標的希望相對提高。

不過，拜登行政命令當中並未提及授權聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)主管機關直接與藥廠協商藥品價格；聯邦醫療保險得以直接與藥廠議價是許多民主黨國會議員支持的構想，如果付諸行動，影響層面可能遠遠超過目前行政命令裡的任何項目。

降低藥價，是拜登總統9日簽署行政令的重點之一。(美聯社)

華府非營利組織「全國健康研究中心」(National Center for Health Research)主席黛安娜‧查克曼(Diana Zuckerman)表示，議價是降低藥品價格影響最廣泛也最有效的解決之道。

根據法律，聯邦醫療保險主管機關不得對處方藥品直接議價。許多民主黨籍國會議員都曾表示，應該鬆綁聯邦醫療保險藥品議價禁令。

查克曼說，雖然共和黨方面對於開放聯邦醫療保險藥品議價一向較少支持，「但如今壓力已來自四面八方」，社會大眾迫不及待希望國會透過立法，讓藥價昂貴的問題得以改善。

美國食品及藥物管理局(FDA)6月初通過首款有助於減緩阿茲海默症(Alzheimer's disease)認知退化的新藥Aduhelm，讓高藥價問題再次成為輿論熱議焦點。

Aduhelm研發藥廠百健(Biogen)表示，平均患者在美國使用這款新藥一年將須花費5萬6000元。食藥局對Aduhelm的療效與高藥價出現疑慮，本周稍早宣布這款處方新藥只能提供症狀非常輕微的阿茲海默症患者使用。

拜登行政命令中，要求政府部門減少與知名藥廠及學名藥製藥公司簽訂「給付遲延和解協議」(pay-for-delay settlements)。某些藥廠利用這些協議，讓價格低廉的學名藥延遲上市。