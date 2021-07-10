川普任命的社安局長拒絕辭職 拜登炒了他

由前總統川普任命的美國社會安全局長Andrew Saul，在拜登總統上任後拒絕辭職，9日被拜登解雇。(取自社安居網站)

前總統川普任命的社會安全局局長索爾(Andrew Saul)，9日被拜登 總統解雇了；白宮 官員說，索爾拒絕白宮要求他辭職後，遭到拜登總統開除。

「這是一場周五夜屠殺。」索爾同日下午受訪時，質疑白宮將他革職的合法性，強硬表示不會接受，下周一(12日)會繼續在家遠距上班。

社安局(Social Security Administration)屬獨立機構，負責人通常不會因新政府上台而變更；每年經社安局發放的福利高達兆元，惠及6400萬美國人，其中大多數是老人、殘障人士和低收入者。

索爾的六年局長任期原訂至2025年1月為止，但白宮表示，最高法院最近的一項裁決，讓總統有權換掉索爾。

拜登已任命社安局負責退休和殘障人士的副局長克賈卡茲(Kilolo Kijakazi)代理局長，直到拜登政府確定正式局長人選。

索爾現年74歲，他在拜登政府上台後，雖略為調整自身立場，但仍堅持執行上屆政府的一些政策，其限制福利發放和採取不妥協的反工會立場，有違民主黨執政理念；索爾副手布萊克(David Black)也是由川普任命，已應白宮要求於9日主動請辭。

索爾表示，他9日上午接到白宮人事辦公室的解職郵件，是他與副手第一次聽到此事，「就好像是突然遇襲，現在整個機構已陷入混亂。」

白宮聲明則指出，「自上任以來，索爾就將社安局殘障福利政治化，採取多項與白宮優先事項不一致的政策。」

拜登上任六個月來，年長者及殘障人士權益組織、國會民主黨人都一直勸他炒掉索爾；索爾曾與代表社安局6萬員工的工會組織起過衝突；權益組織指責他向國稅局提交文件速度太過遲慢，導致數以百萬計殘障人士無法及時領到紓困支票；還有人指責稱索爾過度要求殘障人士重新證明自己有資格獲得相關福利。

索爾相當富有，曾任女裝主管也是知名的共和黨金主，並曾在保守派智庫董事會任職；他持續在任讓許多民主黨人感到震驚。

眾院籌款委員會社會保障小組委員會主席拉森(John B. Larson)8日表示，「拜登需要一個履行和保護他加強社會安全福利 承諾的人，這是全國最重要的福利保障。」