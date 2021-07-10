賈西提獲提名駐印度大使 將是首位請辭的洛杉磯市長

洛杉磯市長賈西提獲總統提名出任美國駐印度大使。（市長辦公室圖片）

白宮9日宣布，拜登總統將提名 在駐摩納哥、孟加拉、智利與印度四位大使；駐印度大使一如先前預期，由洛杉磯 市長賈西 提(Eric Garcetti)出任；賈西提隨後發表聲明表示，他很榮幸地接受總統的提名。

除賈西提外，拜登同時提名包爾(Denise Campbell Bauer)出使摩納哥，哈斯(Peter Haas)出使孟加拉，以及米漢(Bernadette Meehan)出使智利。

賈西提自2013年起擔任市長，他若順利通過國會聽證，出任駐印度大使，將成為一個多世紀以來首位在任期結束前自願離任的洛杉磯市長；他的第二任市長任期原本會在2022年12月結束，但因為洛杉磯市改變了選舉日程，市長任期因此延長了18 個月。

賈西提出任駐印度大使的消息月前早已傳出，白宮宣布時，稱許賈西提作為市長，督導西半球最繁忙的貨櫃船港和世界上最繁忙的機場之一，還領導洛杉磯成功爭取再一次舉辦奧運；賈西提也領導美國超過400位市長，遵守巴黎氣候協定。

「我愛洛杉磯，永遠是洛杉磯人。」賈西提在聲明中表示，作為市長，他每天都會繼續領導這座城市，「就像這是我工作的第一天那樣，充滿熱情、專注和決心。作為一名活動者、教師、海軍軍官、一名公務員，接下來又將擔任大使，我一生致力服務。」

賈西提表示，如果這項提名能通過國會的任命聽證並獲確認，他將為他的新角色，「帶來同樣的能量、承諾和對這座城市的熱愛，並將建立有助於洛杉磯的夥伴關係和連結。」

隨著洛杉磯從新冠疫情大流行逐恢復，賈西提卻準備卸任；出任拜登政府的大使職務，為賈西提提供了一條遠離選舉政治的職涯新路徑，但同時也讓他遭到放棄洛杉磯的批評，因為洛杉磯正在努力應對棘手的無家可歸危機和不斷上升的槍支暴力。