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亞裔女同志王毓敏 獲拜登提名亞洲開發銀執董

編譯陳韻涵／綜合9日電
拜登總統提名華裔王毓敏為亞洲開發銀行執行董事。(取自財政部網站)
拜登總統提名華裔王毓敏為亞洲開發銀行執行董事。(取自財政部網站)

拜登總統8日提名王毓敏(Chantale Yokmin Wong)為亞洲開發銀行(Asian Development Bank，簡稱ADB)執行董事，若人事案獲參院許可，她將成為美國史上首位出任此等同大使層級職務的亞裔出櫃女同志。

王毓敏在前總統柯林頓及歐巴馬政府時期，兩度被提名為ADB董事；她曾任「千禧挑戰公司」(Millennium Challenge Corporation)副執行長、美國太空總署(NASA)預算主任，以及財政部代理預算主任。

王毓敏的提名案此次若獲參院核准，她將成為美國史上首位非白人的LGBTQ政務官，且是ADB首位有大使職務的出櫃女性。

拜登早在2日便宣布會任命王毓敏出任ADB董事，ADB負責估算亞太地區的經濟成長。

王毓敏在臉書(Facebook)上寫道，獲提名備感謙遜且榮耀；她寫道：「若獲得參院許可，將以謙卑為宗旨，強化美國在ADB中的利益。」

她感謝親友「無盡的支持」，尤其是同樣為經濟學者的母親艾利斯‧瑞夫林(Alice Rivlin)；瑞夫林是國會預算辦公室(CBO)的創始主任，「她教導我把事情做好、做對。」

王毓敏自述受到民權領袖、已故眾議員路易斯(John Lewis)的啟發，「他教我製造良好但必要的麻煩。」

同志民選與政府任命官員候選人支援組織「勝利基金會」(Victory Fund)主席安妮絲‧帕克(Annise Parker)盛讚王毓敏，拉高了同志族群出任公職的天花板，形容她的提名案「不只創造歷史」。 

「在ADB許多成員國將LGBTQ定罪且禁止其結婚權利之際，王毓敏將代表ADB最強的國家。」帕克在聲明中表示，「她的存在與領導階層能改變他國代表對LGBTQ的看法，潛移默化地讓其他國家更包容LGBTQ。」

王毓敏先後取得夏威夷大學(University of Hawaii)土木工程學士、哈佛大學甘迺迪政府學院公共行政碩士，以及柏克萊加大(UCLA)的環境工程碩士。

勝利基金會表示，王毓敏成為加入拜登政府團隊LGBTQ長名單的最新一人；該基金會截至4月的統計顯示，拜登已任命至少200名LGBTQ官員，「比其他政府上任此刻的任命人數還多。」

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