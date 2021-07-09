海地血腥暗殺 總統身中12槍 左眼被轟掉

海地警方與鑑識人員7日在故總統摩依士私宅附近搜查證物。(Getty Images)

海地總統摩依士 (Jovenel Moïse)7日在自宅臥室遭刺殺24小時後，案情細節浮現，海地法官達斯丁(Carl Henry Destin)指出，刺客們喬扮成美國聯邦緝毒署(DEA)幹員，7日凌晨衝入摩依士私宅，綑綁一名女傭及另名僕人，再一路奔往摩依士臥室，摩依士至少身中12槍，「左眼被轟掉了」。

紐約時報 8日報導，法官達斯丁描述，刺殺隊仔細搜索總統自宅的辦公室及臥室；官方發現摩依士臉朝上而倒，身著白襯衫及藍色短褲，血漬斑斑，嘴巴張開，左眼被槍彈轟掉；刺殺隊顯然大口徑槍枝及較小的90釐米手槍都用上了。

海地警方逮捕了刺殺總統摩依士的嫌犯，強制押坐於地。(美聯社)

其中一名殺手住在佛州

暫代總統的總理喬塞德(Claude Joseph)表示，軍警仍在追捕刺殺總統的「傭兵」；兇手有四人遭擊斃，六人被擒；紐約時報指出，海地官員稱遭羈押的人當中有一名美國公民 ，可能還有第二人也是，但對第二人的身分細節描述無多，也沒拿出證據指控他們參與刺摩依士。

海地選舉事務部長皮耶(Mathias Pierre)官員描述，該美籍嫌犯名叫索拉吉斯(James Solages)，出生於海地但取得美國國籍；另兩位海地官員也指稱索拉吉斯為美國人，住在佛州南部，摩依士遭刺殺後，索拉吉斯在追捕行動中落網。海地官員指稱，索拉吉斯的身分更加證明有「外國人」參與刺殺摩依士。

憤怒的海地平民也加入追捕行動，逮住某些嫌犯，還向自認為與刺殺行動有關的車輛放火；依喬塞德所頒戒嚴令，軍警得進入民宅，管制交通，採取特別維安措施，另禁止蓄意挑事生亂的民眾聚會。

海地總統摩依士7日遇刺身亡。(美聯社)

第一千金躲臥室逃一劫

摩依士夫人瑪婷‧摩依士(Martine Moïse)也在刺殺行動中受傷；喬塞德表示，經急救單位用飛機送往美國邁阿密專為陸軍做緊急手術的「萊德治傷中心」(Ryder Trauma Center)搶救，第一夫人目前已經脫險，狀況穩定。

達斯丁表示，總統伉儷的女兒喬瑪麗當時也在家中，但躲進臥室逃過一劫，並未受傷。

海地近幾個月陷入動蕩，暴力頻傳，摩依士遇刺更令世上最棘手國家之一的海地陷入無法無天。目前疑雲紛起，質疑這次大膽刺殺行動是由誰策畫，而刺殺隊又怎能避過總統的維安特勤，遂行刺殺。