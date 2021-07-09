美支持海地強人政治 130億元金援 如打水漂

海地警方逮捕了刺殺總統摩依士的嫌犯，強制押坐於地。(美聯社)

海地幾十年來得到美國 巨額援助，但國家始終極端動盪、民不聊生，前途絕望；海地長期以來的困境並非憑空發生，僅是過去十年，以美國為主的國際社會向海地提供了130億元援助，然而政府沒有用這筆錢來實現國家建設，反而變得更加貧困。

海地情況惡化 美就會打開金庫

紐約時報報導，與其說海地是個失敗國家，不如說它是依靠美國援助生存的「援助州」(aid state)，美國一直不願關水龍頭， 因為害怕海地徹底失敗；即使是獨裁者輪番上場、貪污腐化，或人權問題出現醜聞時，華府 只是循例譴責，但金援依然不絕，每次海地情況惡化時，美國就會打開金庫。

海地總統摩依士7日遇刺身亡後，軍方在命案現場附近加強巡邏。(美聯社)

在這種隨時伸手可得的情況下，海地根本沒有動力實行重建國家所需的體制改革，也讓國家的腐敗、暴力和政治癱瘓愈來愈不受控制。

海地的民間社會領袖認為，美國沒有為海地建立一個有效的制度，走漫長的改革之路，而是支持強人政治，把國家的命運與強人綁在一起，就以遇刺死的總統摩依士 (Jovenel Moïse)為例，雖然大多數海地人民都反對他，但在美國支持下，他們無能力作出改變。

今年在國會聽證會作證的海地政策專家杜安(Emmanuela Douyon)就敦促華府，必須改變對海地的外交政策和援助方式，國際社會，尤其是美國更要停止自以為正確的做法，要考慮一個長期及穩定的制度。

創造出「援助州」一詞的華盛頓經濟與政策中心(Center for Economic and Policy Research)研究員約翰斯頓( Jake Johnston)認為，其實是美國全面干預才導致海地今天的境地，因此有必要退後一步重新審視。

花費大把銀子 卻加劇海地崩壞

他指出，美國在海地所謂的國家建設上已經花費了數十億元，到頭來只是加劇這個國家的崩壞，證明是行不通的。儘管海地在2019年揭發數十億元援助不知所終，但美國仍然支持不受歡迎的摩依士，讓他有恃無恐愈加變得專制，去年更通過反恐法用以對付反對派。

海地正義與民主研究所的負責人菲利波娃 (Alexandra Filippova) 強調，如果美國及國際社會真的想幫助海地，就必須為它的民主建立真正的基礎。