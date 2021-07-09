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刺殺海地總統 2美籍嫌犯落網

編譯潘勛／綜合8日電
刺殺海地總統的嫌犯被拘留後，戴著手銬坐在地上。（美聯社）
刺殺海地總統的嫌犯被拘留後，戴著手銬坐在地上。（美聯社）

海地官員8日表示，兩名咸信為海地裔美國人涉嫌參與殺害總統摩依士(Jovenel Moise)暗殺隊，其中一人據說還在加拿大駐海地大使館當過警衛，目前兩人都已被捕羈押；美國國務院表示，已得悉報導指稱海地裔美國公民遭羈押，但無法證實或評論。

美聯社報導，海地選舉部長皮耶(Mathias Pierre)指出，參與7日凌晨刺殺摩依士案件而被捕的六人當中，有一人是海地裔美國人索拉吉斯(James Solages)；另有很多人來自哥倫比亞，最年長的兇嫌55歲，索拉吉斯35歲最年輕。

皮耶並未對索拉吉斯的背景透露更多細節，也沒透露另一海地裔美國人姓名；但海地國家警察局長查爾斯(Léon Charles)表示，除索拉吉斯外，另一海地裔美籍嫌犯叫文森(Joseph Vincent)，另15名被捕嫌犯來自哥倫比亞；哥倫比亞官員指六人是該國退伍軍人

在追捕過程中，三名嫌犯遭警方擊斃，還有八人逃亡中。

索拉吉斯在2019年自創的慈善會官網上自稱為「取得執照的外交幹員」、兒童權益促進人士、政壇新秀，創辦慈善會旨在幫助佛州南部居民。

他在慈善會官網生平網頁說，自己以前在加拿大駐海地大使館擔任守衛；加拿大使館並未立即置評，慈善會及索拉吉斯的合創人也未出面或回應媒體詢問。

目擊者表示，兩名嫌犯遭海地民眾發現躲在首都太子港的灌木叢中，然後被牽衣扯褲揪出來，不時還遭掌摑；警方旋即逮捕兩人，推上一輛皮卡載往附近警察局。

參與追捕嫌犯的一些海地人高喊，那些人殺了總統，要警方把人交出來，讓他們燒了嫌犯；另有一人說，不容外國人來海地殺害國家元首。

海地官方指出，嫌犯口操西班牙語及英語。群眾接下來放火燒掉幾輛自認為是嫌犯使用的車輛；那些車沒掛車牌，車內有個用光的子彈匣及一些飲用水。

查爾斯8日在記者會上呼籲民眾冷靜，讓警方來辦案；警方需要罪證，包括被民眾燒毀的車輛。

海地官員並未回答行凶動機的問題，只表示摩依士總統被害，一如主要反對黨及國際社會所描述，是由「訓練有素、裝備精良的武裝團體」所為。

但並非大家都聽信官方的說法；很多人懷疑警方所述的高強刺客怎能滲透進摩依士的宅邸，避過特勤維安，執行刺殺而毫髮無損，但撤退逃跑時卻沒安排妥當。

海地總統摩依士7日遇刺身亡後，軍方在命案現場附近加強巡邏。(美聯社)
海地總統摩依士7日遇刺身亡後，軍方在命案現場附近加強巡邏。(美聯社)

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