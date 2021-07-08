共和黨人想挑戰2024…不敢大聲說就怕觸怒川普

前總統川普7日在新澤西州貝德明斯特夏季別墅舉行記者會，聲稱元月6日國會暴亂事件是「不幸事件」，也抱怨他的支持者受到不公平對待。(Getty Images)

目前徵詢共和黨 有志2024年競選總統的調查已經展開，但各路人馬莫不小心翼翼，生怕過度招搖，觸怒前總統川普 ；共和黨資深選戰經理人表示，川普享受「三千寵愛在一身」的感覺，早放話可能2024年捲土重來，要共和黨承認只要川普出馬，黨提名人不作他想是全黨共識。

國會山莊報(The Hill)報導，共和黨人士指出，目前諸如佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前駐聯合國大使妮姬•海理(Nikki Haley)等人正面臨兩難處境，既要顯得有心於大位，以便跟金主、選民搏感情，又得竭力避免觸怒川普。

某些2024可望出馬的人，如德桑提斯及南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)目前的政治表態，只敢講自己為2022年連任做準備，而海理及前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)則說，自己專心替來年的期中選舉其他同志輔選。

共和黨策士阿努濟斯(Saul Anuzis)表示，大家都拿2022年當藉口，想拚曝光度，接下來有一系列造勢場合可供參選人有效運用，也算合乎政治戰術，過程中不必引川普發怒而燙到自己。

海理為表尊重川普，已聲稱假如川普決定再出馬，自己就不角逐白宮 ；前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也表示，假如川普要選，德桑提斯就不會參選。

共和黨內雖有尊川普為共主的共識，有些人卻也沒停止行動，還是想取得金主及各界各量級領袖的興趣。

愛阿華州是全國最早進行總統黨團會議選舉的州，過去幾個月幾位有心參選者已在當地展開活動，包括辦行募款會或者演講，難免令人揣測他們有志於2024年參選。

但「西部保守派高峰會」(Western Conservative Summit)6月在丹佛市舉行，同時進行的非正式民調指出，就共和黨總統提名人而言，德桑提斯以74.1%的支持率，力壓川普的71.4%。

共和黨策士諾頓(Keith Naughton)表示，自己相信川普一定很怕德桑提斯，忌憚他的人氣，生怕他奪川普之位而代之。

雖說如此，川普離開白宮近六個月，仍是共和黨事實上的領袖；昆尼別克大學(Quinnipiac University)5月民調指出，三分之二的共和黨選民希望川普2024年再戰白宮，不希望他出來的只有30%；一位共和黨金主表示，川普仍是共和黨最愛的2024年總統提名人，但他若決定不出來選，大家對別的候選人興趣也很濃。