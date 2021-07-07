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科學家刺胳針公開信：病毒外洩論 沒有證據

編譯潘勛／綜合6日電

一群科學家5日聯名致函「刺胳針」(Lancet)醫學期刊，表示新冠病毒由實驗室外洩的說法，「科學上沒有佐證」；這群科學家2020年2月曾在同一刊物上發公開函，「強烈譴責」新冠病毒並非源出自然的陰謀論。

國會山莊報(The Hill)6日報導，這群科學家寫道，「吾人相信，取閱科學文獻，由新而可信、經同儕檢驗的證據，跡象強烈顯示，(新冠)病毒是在自然界演化出來的。」

公開信另指出，「吾人挺身而出，強烈譴責陰謀論膽敢暗示，新冠病毒並非源於自然。」

這些科學家中包括達扎克(Peter Daszak)，他參與由世界衛生組織(WHO)召集的團隊，調查新冠病毒的起源；達扎克是動物學家，擔任「生態健全聯盟」(EcoHealth Alliance)總裁，曾與武漢病毒研究所共事，而該研究所處於實驗室流出論的風口浪尖，因此保守派人士批評達扎克，說他與中國關係太密切。

公開信雖指實驗室流出論缺乏證據，但執筆的科學家們6日倒是呼籲做進一步調查；信中寫道，「世衛組織2021年3月的報告，應被視為溯本查源的起頭，而非結論；吾人強烈支持七大工業國集團(G7)元首的呼籲，由世衛組織召集、專家領導、以科學為本，及時又透明地展開第二期研究，瞭解新冠病毒的起源。」

實驗室流出論近幾個月漸漸得勢，拜登總統5月下令給情報界，「加倍努力」調查病毒的起源，包括可不可能由實驗室外洩。只是，目前自然演化還是實驗室流出，兩者都沒定論。

相較「刺胳針」公開信撰寫團隊，其他專家團隊認為實驗室流出的可能性更大。

另一群專家5月在「科學」(Science)期刊則撰文指出，「不慎由實驗室流出，或者由動物傳染給人類，兩種說法都還說得通」。

致函「刺胳針」的科學家呼籲要冷靜，提供更多時間讓科學界調查新冠起源；他們寫道，「如果世界想做更好的防範，杜絕下次發生全球疫病，不管何時發作、由何地發生，現在都該把實驗室流出論的火氣壓下來，點亮科學研究的明燈。」

刺胳針 世衛 武漢病毒研究所

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