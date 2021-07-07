我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

美國數位遊牧民族興起 解封也不想再進辦公室

記者顏伶如／綜合報導
疫情期間，居家避疫的在家遠距上班，方式越來越舒適，讓許多上班族不想再回辦公室上班。(美聯社)
疫情期間，居家避疫的在家遠距上班，方式越來越舒適，讓許多上班族不想再回辦公室上班。(美聯社)

隨身帶著筆記型電腦走遍天下，只要能上網就能不受地點限制上班工作的「數位遊牧民族」(digital nomads)，疫情期間吸引更多民眾加入行列；防疫規定紛紛解封，各行各業重啟之際，國家廣播公司(NBC)報導，某些疫情期間才新加入的數位遊牧民族，此時並沒有意願回到辦公室。

國家廣播公司報導，新冠疫情發生之前，數位遊牧民族是極少數幸運兒才能享有的生活方式，有足夠財力可以一邊旅行一邊工作賺錢；但疫情的出現，讓許多上班族改為遠距工作，彷彿開啟了加入數位遊牧民族行列的大門。

過去一年間成為數位遊牧民族的許多民眾，此時根本不想恢復昔日的工作模式。

31歲的索尼(Jeromy Sonne)就是典型的數位遊牧民族；過去一年裡，索尼與妻子凱斯莉(Decibel)帶著兩歲兒子，透過Airbnb短期租屋平台尋找短期住房，從猶他州、佛蒙特州、德州、夏威夷、蒙大拿州，甚至到最近的巴拿馬、哥斯大黎加，體驗不同生活與風土民情。

索尼是行銷初創公司Decibel創辦人，疫情發生初期原本在南達科他州家裡遠距上班，後來在家裡悶久了，決定出門旅行；他把家具打包送倉庫後，就展開了遊牧生活之旅，平均在一個地點停留四周到六周。

索尼表示，由於把握月租折扣優惠，到目前為止的房屋開銷，幾乎維持與疫情發生之前一樣，控制在每月2500元以下。

「很多人都有錯誤觀念，以為一定要花很多錢，才能享受這樣的生活。」他說，Airbna與Vrbo短期租屋網站讓四處旅行的願望得以實現。

全家人的行程安排都由凱斯莉打理，她表示，除了擬定預算計畫，挑選物價平實的地點也很重要，並且利用各種促銷、打折優惠等，讓家人可以靠著丈夫的一份薪水過日子。

專門研究遠距上班的哈佛商學院(Harvard Business School)教授尼利(Tsedal Neeley)指出，過去這年裡，民眾已經體會到兼顧工作與生活彈性空間的力量，生活品質得以提升，獲得更高的滿足感；其中，數位遊牧民族的工作與生活彈性空間又是最高的，可以挑選不同氣候的城市居住，品嘗美食，或者尋找可以純粹紓壓的地點。

許多上班族陸續回到辦公室工作的此時，索尼表示，數位遊牧民族生活型態的結束，暫訂2022年底或2023年初，因為到時候兒子將開始就讀學前班(preschool)，一家三口接下來一年仍會繼續到處旅遊。

疫情 索尼 南達科他州

上一則

亞馬遜贏了 國防部雲端百億大單 微軟無法獨享

下一則

「終結疫情唯一方法」麥康諾：沒有理由不打疫苗

延伸閱讀

陳時中：7/13後 台灣高強度管制可走向開放

陳時中：7/13後 台灣高強度管制可走向開放
數位遊牧民族在疫情期間興起 解封後也不想進辦公室

數位遊牧民族在疫情期間興起 解封後也不想進辦公室
長周末觀光客回流 紐約店家看到希望

長周末觀光客回流 紐約店家看到希望
英國全面解封在即 衛生大臣警告8月可能一天確診達10萬

英國全面解封在即 衛生大臣警告8月可能一天確診達10萬

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈