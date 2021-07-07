Lambda變種病毒 紐大研究：輝瑞、莫德納也有效

紐約大學格羅斯曼醫學院新研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda變種病毒。(歐新社)

Lambda變種病毒 最先於2020年12月發現於秘魯，此後蔓延至以南美洲為主的31個國家；紐約大學 格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)新研究指出，輝瑞和莫德納疫苗 均能有效預防感染Lambda變種病毒和染疫後出現重症。

Lambda變種病毒(C.37)現為秘魯主要流行病毒株，占比約80%；世界衛生組織(WHO)6月14日將其列為「須留意變種病毒」；世衛指出，Lambda變種病毒具多種突變，現已在美國、英國和德國等地現蹤，且可能提高傳播率與其對中和抗體的抗性。

根據約翰霍普金斯大學統計，Lambda變種病毒在秘魯的致死率高於其他國家，部分衛生專家擔心這種變種病毒恐蔓延影響他國。

Lambda變種病毒帶有L452Q的變異位點，科學家認為這可能提高傳播率，但這仍屬初階研究。

英國「維康桑格研究所」(Wellcome Sanger Institute)新冠基因定序主任巴雷特(Jeffrey Barrett)表示，目前Lambda變種病毒威脅仍不明，因其突變有別於其他變毒株。

雖然目前對Lambda變種病毒的研究有限，但根據3日發表在生物學家預印本文獻庫BioRxiv的新研究，在實驗室中，採用mRNA技術製作的輝瑞和莫德納疫苗仍可有效中和Lambda變種病毒，儘管這無法證明這兩種疫苗可有效阻止該變種病毒，不過科學家滿懷信心。

科學家持續監控Lambda變種病毒佔比，擔心它的傳播力可能高於Delta變種病毒，但目前尚未見到證據說明Lambda變種病毒的傳播力和致死率高於現存的其他病毒株。

紐約大學研究人員拿Lambda變種病毒樣本試驗，了解其與疫苗引發抗體後的反應，結果顯示，Lambda變種病毒對疫苗抗體有「部分抗性」，但這般抗性不太可能使疫苗失去強大保護力。

這篇紐約大學研究的作者指出：「研究結果顯示，目前使用的疫苗仍對Lambda變種病毒具防護力，而且單株抗體療方仍舊有效。」

該篇研究強調全民大量接種疫苗的重要性，可避免染疫、降低病毒傳播並減緩新變種病毒出現的速度。