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全美半數州確診增 馬州病歿者都沒打疫苗

編譯陳韻涵林育正／綜合6日電
儘管疫情緩解，但delta變種病毒仍在快速傳染，占全美確診病例的26%，也導致住院率上升。專家指最好的防疫辦法，仍是儘快接種疫苗。(美聯社)
儘管疫情緩解，但delta變種病毒仍在快速傳染，占全美確診病例的26%，也導致住院率上升。專家指最好的防疫辦法，仍是儘快接種疫苗。(美聯社)

全美半數州通報新冠肺炎確診病例增加，其中26%感染Delta變種毒株；密蘇里州因應染疫住院人數驟增，醫院呼吸器一度不足；另據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，馬里蘭州6月的染疫病歿者全是未接種疫苗者。

JHU分析指出，全美至少半數州的新增確診病例增加，顯示傳播力強的Delta變種毒株持續擴散，過去兩周在南部與西部多州都出現確診及住院情況驟增的情況；阿拉斯加與南卡羅來納州過去兩周的新增確診病例增逾一倍，阿肯色州增逾50%。

密蘇里州居民至少一劑疫苗接種率不到45%，遠低於全國的55%；密蘇里過去兩周的新增確診數量為全美最多，染疫人數增加20%，住院病患自獨立日周末以來增加30%，一度造成呼吸器短缺的情況。

密州春田市(Springfield)人口超過16萬，該市在國慶周末的確診數上升27%。春田市兩間醫院考克斯健康(CoxHealth)與默希春田(Mercy Springfield)收治病患人數，也從5月24日的31人，來到2日的168人，5日增至213人。 

儘管疫情緩解，但delta變種病毒仍在快速傳染，占全美確診病例的26%，也導致住...
儘管疫情緩解，但delta變種病毒仍在快速傳染，占全美確診病例的26%，也導致住院率上升。專家指最好的防疫辦法，仍是儘快接種疫苗。圖為密蘇里州15歲少年塔伯接受注射疫苗。(美聯社)

隨著病患數量增加，默希春田醫院的呼吸器上周末已不夠用，必須向其他醫療中心商借；該院行政主管費德瑞克(Erik Frederick)說：「過去72小時，需要呼吸器的病人從30多人增至50幾人；很不幸，當地居民對疫苗的接受度並不高。」

密州許多慶祝國慶日的社區活動去年因疫情停辦後，今年紛紛恢復舉辦。考克斯健康醫院副總裁艾許莉‧卡薩德(Ashley Casad)表示，確診人數通常在活動過後兩周內大增，屆時會很忙。

密州共和黨籍州長帕森(Mike Parson)上周呼籲民眾接種疫苗，但始終不願強硬執行口罩令等防疫規範，而是要民眾自負責任。

在馬里蘭州，州長霍根(Larry Hogan)聯絡室主任瑞希(Michael Ricci)推文寫道：「2021年6月，馬州新冠病歿者100%未接種疫苗。」

瑞希表示，95%的新增確診病例為未接種疫苗者，93%的新增住院病患包括未打疫苗者。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)4日受訪時也表示，全美6月新冠死者中有99.2%的人未接種疫苗，相較之下以病歿者中打過疫苗的僅占0.8%。

疫苗 密蘇里州 馬里蘭州

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