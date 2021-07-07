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「終結疫情唯一方法」麥康諾：沒有理由不打疫苗

記者胡玉立／綜合報導
疫苗施打率偏低的肯塔基州，公衛主任萊斯正準備為居民施打疫苗。(美聯社)
疫苗施打率偏低的肯塔基州，公衛主任萊斯正準備為居民施打疫苗。(美聯社)

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)6日在肯塔基州敦促國人接種新冠疫苗說，「沒有不打疫苗的好理由，我們必須完成這項工作，打疫苗是終結此事的唯一方法。」與此同時，德州教會於6月舉辦、共400多人參加的一個兒童夏令營，傳出逾125人確診，數以百計的參與者及其家人均暴露在染疫風險中。

麥康諾一直都在敦促國人接種疫苗；他6日在肯州默里(Murray)車站向疫苗懷疑論者表示，「打疫苗可能無法保證你不會染疫，但它幾乎可以保證你感染之後不會因此死掉。」

華盛頓郵報與美國廣播公司(ABC)周末發布民調顯示，拜登政府希望讓更多國人接種疫苗的努力，持續面臨障礙，其中包括共和黨人的抗拒在內。

調查發現，86%民主黨人至少接種了一次疫苗，共和黨人卻只有45%；民主黨人有6%表示自己不太可能打疫苗，共和黨人則有47%這麼說；總體來看，38%共和黨人表示，他們絕對不會接種新冠疫苗。

全美沒有在國慶日達到接種70%的目標，位於中部的肯塔基州的疫苗接種率更是偏低。圖...
全美沒有在國慶日達到接種70%的目標，位於中部的肯塔基州的疫苗接種率更是偏低。圖為肯州居民接受注射後離開中心。(美聯社)

與此同時，德州一所教會在6月舉辦、參加者主要是六至12年級學生的夏令營，傳出有超過125人確診染疫；此夏令營有400多人參加。

德州Clear Creek社區教會牧師韋斯利(Bruce Wesley)表示，休士頓以南五個Clear Creek社區教會營隊活動已全數取消。他說：「從疫情伊始，我們即採取嚴格安全規範來愛我們的鄰居；我們對情況如此轉變，感到驚訝和悲傷，也為染疫者心碎。」

衛生當局在6月27日接獲該夏令營首例確診病例通報；衛生官員表示，當局正與教會領導層密切合作調查疫情、追蹤潛在接觸者並提供指導和資源。營隊成員在活動期間並未離開營地，但他們確實與教會輔導員有接觸；現場沒有其他露營者。

當地衛生官員凱澤(Philip Keiser)表示，此事件「提醒民眾，新冠病毒還在，我們必須採取預防措施。」據德州衛生廳疫苗統計數據，德州12歲以上人口約58%至少接種一劑新冠疫苗。

疫苗 德州 共和黨

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