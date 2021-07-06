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中德法元首視訊 習近平：盼擴大合作、不猜忌對立

編譯林育正╱綜合5日電
中國國家主席習近平5日在北京與法國總統馬克宏(左)、德國總理梅克爾(左下)舉行視頻峰會。(新華社)
中國國家主席習近平5日在北京與法國總統馬克宏(左)、德國總理梅克爾(左下)舉行視頻峰會。(新華社)

中國與法國以及德國5日進行三方視訊會議，中國國家主席習近平向法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與德國總理梅克爾(Angela Merkel)表示，希望中國與歐洲擴大合作，一同面對全球化的挑戰。

習近平表示，希望歐洲在國際事務上展現更積極的態度，達成戰略獨立，並且為中國企業提供公平、透明且無偏見的環境。習近平說：「世界需要前所未見的互相尊重，以及真誠的合作，而非互相猜忌以及零和遊戲。希望中國與歐盟能達成共識展開合作，扮演更為重要的角色，以面對全球化的挑戰。」

北京方面也指出，德國支持盡速舉行第23次歐盟中國高峰會，三位領導人期許在不久後，便能簽署歐盟與中國的貿易協定。

梅克爾辦公室證實三位領導人在歐盟與中國關係上交換意見，聲明指出「三名國家領袖也討論國際貿易、氣候保護與生物多樣性等議題。對話也圍繞共同對抗新冠肺炎疫情，全球疫苗供應，以及國際與區域議題」。

梅克爾與馬克宏在會中，也敦促中國向歐洲開放更多航班，拉近歐盟與中國的合作關係。中國因人權問題與歐盟的互動一度陷入僵局，在會中又遭到兩位領導人關切。

不過梅克爾與馬克宏試圖屏除美國的影響力，建立更為獨立的對外政策，特別是與中國以及俄羅斯的互動方面。習近平也表示，希望歐盟能達到戰略自主，一同致力維護世界和平。

兩位領導人表示，歐洲必須建立進入中國市場更為暢通的管道，並要求在中國的外國企業，如同在歐洲的中國企業，應享有更為公平的競爭環境。

此外，由於明年的北京冬季奧運一度傳出可能遭受抵制，習近平也表示，中法德三國應走向正確的方向，協助彼此完成北京冬奧以及巴黎奧運會。

三名領導人也就伊朗核協議、阿富汗、緬甸等議題進行討論。儘管如此，歐洲議會有鑒於香港蘋果日報停刊，針對新動議進行辯論以及投票。

中國 歐盟 習近平

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