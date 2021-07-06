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荷蘭光刻機 掀美中高科技新冷戰

編譯陳韻涵╱綜合5日電
荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)。(路透)
荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)。(路透)

拜登總統與國會議員近日關切，中國在電腦晶片及中國對其基礎技術的野心，但紐約時報(NYT)報導，中國在這波美中的新冷戰中，無法取得「最複雜的機器」。

紐時報導，荷蘭半導體設備巨擘「艾司摩爾」(ASML)價值1.5億元的晶片生產工具成為美中新冷戰槓桿，凸顯全球半導體與晶片供應鏈的範圍之廣，說明任何國家要建立自己自足的半導體供應鏈都是天方夜譚。

生產商使用光刻技術，不斷把晶片電路圖形投射到晶圓上；一個晶片上可放入愈小的電晶體等元件，其性能就愈強，可存愈多資料。

艾司摩爾1997年採用波長極小的極紫外線，創造出比傳統光刻更小的電路，並於1990年代斥資80億元研發，2017年量產，售價逾1.5億元，其運送需要40個貨櫃、20輛卡車和三架波音747飛機。這台複雜機器被公認為生產最先進晶片的必要工具，具備地緣政治的影響力。

前總統川普政府2019年成功遊說荷蘭政府禁售此設備給中國，無跡象顯示拜登政府會改變。

喬治城大學安全與新興技術中心(CSET)研究分析員杭特(Will Hunt)說，少了這個系統，製造商就無法生產頂級晶片。CSET估計，中國至少要十年才能自主製造類似機器，「從中國角度來講，這很挫折。」

艾司摩爾的機器已成晶片供應鏈的瓶頸，晶片被視為電腦等數位設備的大腦，其研發生產的技術與零件跨足美國、日本和德國，可見供應鏈全球化的程度；這是任何想獨自在半導體領域取得大幅進展的國家，需要面對的現實，美中皆然。

國防部等聯邦部門擔心，美國對台灣頂尖晶片製造商的依賴及台灣鄰近中國的地理位置；國會討論斥資500億元，減少仰賴外國晶片生產商。

波士頓諮詢集團與半導體產業協會(SIA)研究指出，建立自給自足的晶片供應鏈需要至少1兆元，且會推高晶片及使用晶片產品的價格。

哈佛商學院管理學華裔教授史兆威(Willy Shih)表示，此目標對任何人而言都完全不切實際，艾司摩爾的技術「精湛說明了為何需要全球貿易」。

艾維克合夥公司(Evercore ISI)分析師繆斯(C.J. Muse)形容，艾司摩爾是「前所未聞，最重要的公司。」

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)。(路透)
荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)。(路透)

晶片 中國 供應鏈

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