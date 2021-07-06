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中國擴大網路安全審查 「貨運版滴滴」也遭殃

記者林則宏、呂佳蓉╱連線報導
中國國家網信辦5日宣布對「運滿滿」、「貨車幫」實施網絡安全審查。(路透)
中國國家網信辦5日宣布對「運滿滿」、「貨車幫」實施網絡安全審查。(路透)

中國網約車龍頭「滴滴出行」遭網路安全審查並下架App後，中國官方5日又宣布，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」等三家網路平台實施「網路安全審查」，審查期間三家平台均需停止新用戶註冊。這幾家企業的母公司在今年6月均於美股上市。

中國國家互聯網信息辦公室5日稱，「為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益」，依據「國家安全法」、「網路安全法」，按「網路安全審查辦法」對三家平台實施網路安全審查。「滿幫集團」與「BOSS直聘」當天均回應會積極配合審查工作，確保數據安全。

「運滿滿」與「貨車幫」隸屬於「滿幫集團」，是中國最大的貨車媒合平台，也被稱為貨運版滴滴。「滿幫集團」於6月22日在紐約證券交易所掛牌上市。「BOSS直聘」則是中國知名的招聘平台，母公司是「看準科技集團」，該集團在6月11日於納斯達克交易所上市。

滴滴、滿幫集團、BOSS直聘是中國網路安全審查辦法去年6月1日實施後，首批遭安全審查的企業。

中國網路安全專家指出，接連兩天的事件象徵中國「網路安全審查」已正式啟動，這對外傳遞一個重要訊息：中國當前正重點關注互聯網領域的安全，尤其是關鍵信息基礎設施的供應鏈安全。

中國網路安全和數據合規專家李天航接受「觀察者網」採訪時表示，中國網路數據領域的法律體系已基本成型，是以三部法律為基礎的，分別為：網路安全法、數據安全法、個人信息保護法。

其中，網路安全法已公布實施；數據安全法已公布，將於今年9月1日實施；個人信息保護法正由全國人大審議。

中國信息安全研究院副院長左曉棟接受財新網採訪時指出，「國家網路安全審查工作機制」是由網信辦、工信部、商務部、央行等12個部委組成，這些部委均可對可能影響「國家安全」的對象提起網路安全審查。

李天航提醒，一些掌握大量數據和資源的大型平台型企業，對經營環境的變化要有預判，主動配合官方網路安全體系的建設，不能被動等待執法機關展開工作。

中國國家網信辦5日宣布對「運滿滿」、「貨車幫」實施網絡安全審查。(路透)
中國國家網信辦5日宣布對「運滿滿」、「貨車幫」實施網絡安全審查。(路透)

中國 紐約 商務部

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