我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

平台科技業赴美上市 觸動北京敏感神經

編譯羅方妤╱綜合報導
才剛在美國紐約證交所上市，中國網約車巨頭滴滴遭中國監管以違規收集用戶資訊為由，日前勒令下架App。圖為在北京的 「滴滴出行」商標。(路透)
才剛在美國紐約證交所上市，中國網約車巨頭滴滴遭中國監管以違規收集用戶資訊為由，日前勒令下架App。圖為在北京的 「滴滴出行」商標。(路透)

美英媒體指出，北京當局下架「滴滴出行」並對「運滿滿」等三平台啟動審查，顯示北京當局意圖擴大干預境內高科技公司，除了加強掌控這些公司擁有的資訊，可能也不希望他們在美國上市。

華爾街日報報導，耶魯大學中國中心資深研究員珊米•薩克斯表示，審查「滴滴出行」，顯示中國當局和滴滴出行等高科技公司間的權力鬥爭，「顯然有人不高興」。

華府智庫外交關係協會數位暨網路安全政策計畫主任史國力表示，滴滴出行的遭遇，和中國監管機構加強審查螞蟻金服類似，傳達當局有能力控制中國網路平台公司的訊息。

華盛頓郵報報導，中國正擴大打壓境內科技業者，因為北京對這些企業的權力和觸及的民眾不斷增加感到憂心，這些動作顯示中國將壓制這些業者，儘管可能帶來一些金融方面的干擾。

華郵報導，北京科技諮詢公司BDA China董事長克拉克說：「中國顯然展開新的網路安全監管審查，使中國公司更難上市，或使他們投資更多資金在香港，而非美國紐約。滴滴出行聯繫民眾，但不保證不會被干預，這是監管者想告訴我們的。」

英國金融時報報導，北京Trivium諮詢公司科技分析師薛佛說，中國監管當局近幾個月的聲明，一直在強調企業或想要赴海外上市，必須先確保資訊安全。

今年上半年有34間中國公司在紐約上市，籌資124億美元，創下紀錄。但這些公司超過三分之二如今股價已跌破上市價格。

中國瑞幸咖啡捏造數億美元銷售額醜聞，引發美國監管機構加強審查在美上市的中國公司。國會去年12月通過的「外國公司問責法」規定，除非中國公司允許美國當局獲取他們的審計文件，否則不得上市，但北京當局禁止中國公司讓美國當局獲取審計文件。

中國 北京 美國

上一則

荷蘭光刻機 掀美中高科技新冷戰

下一則

中國擴大網路安全審查 「貨運版滴滴」也遭殃

延伸閱讀

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導
德、法與中國舉行視訊峰會 籲增加航班多往來

德、法與中國舉行視訊峰會 籲增加航班多往來
滴滴遭調查 中國科技公司赴美上市前景蒙陰影

滴滴遭調查 中國科技公司赴美上市前景蒙陰影
中國太空站天和號太空人首次出艙 劉伯明：太漂亮了

中國太空站天和號太空人首次出艙 劉伯明：太漂亮了

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考