平台科技業赴美上市 觸動北京敏感神經

才剛在美國紐約證交所上市，中國網約車巨頭滴滴遭中國監管以違規收集用戶資訊為由，日前勒令下架App。圖為在北京的 「滴滴出行」商標。(路透)

美英媒體指出，北京 當局下架「滴滴出行」並對「運滿滿」等三平台啟動審查，顯示北京當局意圖擴大干預境內高科技公司，除了加強掌控這些公司擁有的資訊，可能也不希望他們在美國 上市。

華爾街日報報導，耶魯大學中國 中心資深研究員珊米•薩克斯表示，審查「滴滴出行」，顯示中國當局和滴滴出行等高科技公司間的權力鬥爭，「顯然有人不高興」。

華府智庫外交關係協會數位暨網路安全政策計畫主任史國力表示，滴滴出行的遭遇，和中國監管機構加強審查螞蟻金服類似，傳達當局有能力控制中國網路平台公司的訊息。

華盛頓郵報報導，中國正擴大打壓境內科技業者，因為北京對這些企業的權力和觸及的民眾不斷增加感到憂心，這些動作顯示中國將壓制這些業者，儘管可能帶來一些金融方面的干擾。

華郵報導，北京科技諮詢公司BDA China董事長克拉克說：「中國顯然展開新的網路安全監管審查，使中國公司更難上市，或使他們投資更多資金在香港，而非美國紐約。滴滴出行聯繫民眾，但不保證不會被干預，這是監管者想告訴我們的。」

英國金融時報報導，北京Trivium諮詢公司科技分析師薛佛說，中國監管當局近幾個月的聲明，一直在強調企業或想要赴海外上市，必須先確保資訊安全。

今年上半年有34間中國公司在紐約上市，籌資124億美元，創下紀錄。但這些公司超過三分之二如今股價已跌破上市價格。

中國瑞幸咖啡捏造數億美元銷售額醜聞，引發美國監管機構加強審查在美上市的中國公司。國會去年12月通過的「外國公司問責法」規定，除非中國公司允許美國當局獲取他們的審計文件，否則不得上市，但北京當局禁止中國公司讓美國當局獲取審計文件。