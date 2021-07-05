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難保完全接種者不染疫 佛奇：赴施打率低地區應戴口罩

編譯陳韻涵／綜合4日電
佛奇博士改口說，即使完全接種，到接種疫苗率低的地方，仍要記得戴口罩。(路透)
佛奇博士改口說，即使完全接種，到接種疫苗率低的地方，仍要記得戴口罩。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)4日表示，完成新冠疫苗接種的民眾到了接種率低的地區，也應該戴口罩。

佛奇4日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「若置身病毒活躍且新冠疫苗接種率低的區域，你可能會想採取多重防疫措施，保護尚未打疫苗的人。」

來源：NBC News

因應delta變種病毒擴散，洛杉磯及聖路易(St. Louis)等郡已恢復室內戴口罩的建議，無論新冠疫苗接種狀態為何。

佛奇表示，就算新冠疫苗高度有效，也無法100%保證完成疫苗接種者不會染疫。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至4日，全美人口已有54.9%至少接種一劑新冠疫苗，另有47.4%%國民完成疫苗接種。

佛奇這番話恰逢率先在印度發現的delta變種病毒在美擴散之際，delta變種病毒截至4日占所有新增新冠確診病例的25%。

美國新冠疫苗接種普及後，各地逐漸放寬防疫限制，但公衛專家警告，delta變種病毒威脅當前，美國還不能宣稱戰勝疫情。

佛奇上周接受「有線電視新聞網」(CNN)訪問時表示，接種率低的地區可能讓新興變種病毒有機可乘，造成新增確診及死亡人數增加，「可能形成兩個美國」。

白宮官員1日派遣公衛團隊到新冠疫苗接種率低的地區，盼遏止delta變種病毒擴散。

疫苗 變種病毒 佛奇

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