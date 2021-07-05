67%成人打疫苗 未達拜登國慶日7成目標

為提高全美接種率，各州都使出多種獎勵措施，提高民眾接種數目。圖為在華盛頓州提供大麻來吸引民眾拉接種疫苗。(路透)

拜登 政府未能在國慶日當天完成「70%成年人至少接種一劑新冠疫苗 」的預定目標：截至4日，完成度為67%，過半州沒有達成此目標；隨著Delta變種病毒 來勢洶洶，預防潛在更可怕的變種病毒，如何繼續激勵更多民眾接種，政府仍需傷腦筋。

最新的數字顯示，全國已至少接種一劑疫苗的人數為1億7200萬人，相當於全國67%的成年人口，其中1億5600萬人、相當於47%成年人口的民眾已完成接種；年輕人接種疫苗的比率依然很低，18歲至24歲民眾至少接種一劑疫苗的比率不到一半。

全國50個州中，只有20個州完成70%成年人至少接種一劑疫苗，部分州份比率甚至不到35%，另有19個州完成50%以上民眾完成接種；全國三千多個郡中，占全國一半以上人口、超過2000個郡沒有達成70%的目標。

雖然全國疫苗接種率沒有在國慶日達到70%的目標，但拜登政府表示將繼續推動注射疫苗。圖為在加州洛杉磯聯合車站的接種疫苗標示。(Getty Images)

拜登政府5月初宣布國慶日前要70%成年人接種疫苗的目標，代表從那時起，平均每天需要首次接種82萬人以上；雖然4月中時此數字達到180萬人的高峰，但是近日平均每日只剩30萬次。

更具傳染力的Delta變種病毒現在在全國50個州都有病例，占新增確診的比率不斷上升中；25個州的病例數又有升溫跡象，18個州的住院率上升，以加州為例，6月15日解除封鎖措施後，檢測陽性率從當時的0.7%翻倍到近日的1.5%。

公衛專家還表示，新冠病毒已經「不算是容易變異」的病毒，而且絕大多數的變異最終都不會造任何成影響，但是偶爾就會出現如傳染力、複製能力、感染力更強的變種病毒株。

雖然全國疫苗接種率沒有在國慶日達到70%的目標，但拜登政府表示將繼續推動注射疫苗。圖為在加州洛杉磯一位婦女在藥房接種疫苗。(Getty Images)

目前已知的新冠變種病毒株約有10種，當前幾乎所有疫苗，都對幾乎所有已知的變種病毒有保護力，但是只要病毒變異不停止，事情就可能出現變化。

另一方面，病毒唯一能夠變異的機會，就是感宿主後的宿主身體內；范德比大學醫學中心教授夏夫納(William Schaffner)就說：「沒有接種疫苗的身體，都是潛在的『變種病毒加工廠』」，「未接種民眾愈多，病毒複製的機會就愈大，當病毒複製時，就會出現變異，然後可能出現更危險的病種病毒株。」

這是醫學界、公衛界、政界不斷呼籲民眾接種疫苗的原因；公衛界指出，除摸彩等獎勵外，透過「接種疫苗才能搭飛機、參加活動」等方式，以及盡速完全批准疫苗，都對激勵接種率有所幫助。