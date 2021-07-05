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共和黨支持者拒打疫苗 州長：未接種者如握死亡彩券

編譯洪毅／綜合4日電
為提高全美接種率，各州都使出多種獎勵措施，提高民眾接種數目。圖為在華盛頓州提供大麻來吸引民眾拉接種疫苗。(路透)
為提高全美接種率，各州都使出多種獎勵措施，提高民眾接種數目。圖為在華盛頓州提供大麻來吸引民眾拉接種疫苗。(路透)

拜登政府要在國慶日完成70%成年人至少接種一劑新冠疫苗的目標「跳票」，一些共和黨主政的州成為「拖油瓶」；為避免這樣「讓人困擾」的事實，以及Delta變種病毒來勢洶洶下，一些州長公開呼籲民眾接種疫苗，甚至稱不去接種疫苗，就如同拿到一張「死亡彩券」。

華盛頓郵報報導，民調顯示，接種疫苗的意願與政黨傾向有顯著關係：已接種至少一劑疫苗的民眾中，86%立場傾民主黨、45%傾共和黨；不願接種疫苗的民眾中，6%傾民主黨、47%傾共和黨。

猶他州長：理性看接種

共和黨猶他州長考克斯(Spencer Cox)4日在CBS節目「面對國家」(Face the Nation)上說，這種政黨鴻溝「讓人困擾」，還說希望「理性」能發揮主宰作用。

同為共和黨的西維吉尼亞州長賈斯提斯(Jim Justice)4日在ABC節目「本周」(This Week)上，對西維州只有52%成年人至少接種一劑疫苗感到「挫折」；賈斯提斯表示，這裡許多民眾「非常、非常保守」，心裡會想「我不必如此」，但「這是不對的」。

為提高全美接種率，各州都使出多種措施，提高民眾接種數目。圖為在密西根州底特律市府...
為提高全美接種率，各州都使出多種措施，提高民眾接種數目。圖為在密西根州底特律市府在市區與義工5月時逐家敲門，提供接種疫苗服務。(路透)

賈斯提斯還說，對於去接種疫苗的民眾而言，他們是一張彩券在手，可望得到什麼獎賞，但另一方面，未接種民眾拿到的彩券，則就像是一張「死亡彩券」。

阿肯色州長：陷入麻煩

為激勵更多民眾接種疫苗，西維吉尼亞州採取數項措施，包括彩券，以及大學獎學金，還可免費拿到狩獵及釣魚核可等；但是賈斯提斯在節目上說，恐怕只有親朋好友的逝去，才會真正讓民眾感到接種疫苗是必要的。

同樣只有53%成年人至少接種一劑疫苗的阿肯色州，共和黨的州長哈欽森(Asa Hutchinson)4日在CNN節目「美國國情」(State of the Union)上表示，很擔心這種狀況讓阿肯色州「陷入麻煩」，因為受到Delta變種病毒衝擊，當地的疫情又有升溫跡象，而疫苗正是個「解決辦法」。

哈欽森也說，阿肯色州民風保守，許多人對剛推出的疫苗感到猶豫，但如果疫情持續未改善，他可能將重新祭出戴口罩等防疫要求。

雖然新冠疫苗是在川普政府時期主導開發，但是川普任內並未持續堅持疫苗的重要性，甚至還會宣揚未經科學證實的療法。

疫苗 共和黨 西維吉尼亞州

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