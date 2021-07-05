密州女怕副作用拒打疫苗 染Delta變種病毒過世

Tricia Jones (右)與母親Deborah Carmichael。(取自FOX4視頻)

密蘇里州 45歲女子崔西亞‧瓊斯(Tricia Jones)先前因為擔心新冠疫苗 的副作用而拒絕接種疫苗，最近竟感染Delta變種病毒 ，不幸於上月初過世，她的家人希望大家知道她的故事後能有所警惕，並提醒大家務必接種疫苗。

瓊斯的母親黛博拉‧卡邁可(Deborah Carmichael)告訴媒體「新聞週刊」(Newsweek)，瓊斯在聽到「許多恐怖的故事」後對疫苗感到擔憂，加上卡邁可在接種第一劑疫苗後出現症狀，「她害怕會有副作用，我想…我自己，我接種時並不順利，所以嚇壞她了，所以她不想打疫苗，我無法說服她。」

瓊斯在染疫後曾告訴她：「疫苗、口罩還有要小心等所有那些事情妳是對的。」卡邁可說：「我不希望我是對的，我希望妳好好的，這才是最重要的。」她表示變種病毒對人體危害很大，她親眼見證她女兒病情迅速惡化。

面對delta變種疫毒，大家擔心已打的疫苗是否能扺抗。單劑的嬌生疫苗正在斟酌是否要加強補強針。圖為左起莫德納疫苗、嬌生疫苗、輝瑞疫苗。(路透)

瓊斯的另一女兒亞莉安娜(Adriana)說希望其他人不會經歷與他們相同的情況，尤其是面對變種病毒；母親卡邁可呼籲：「請認真看待這件事，你不會想看到你愛的家人經歷這樣的事。」

通常疫苗出現副作用表示人體正在建立對抗病毒的免疫力，一般來說新冠疫苗會產生輕微到中等程度的副作用，幾天後副作用便會消失。

密蘇里州是全美疫苗接種率最低的五個州之一，隨著Delta病毒蔓延，該州的公衛專家正趕著替人民接種疫苗；約翰霍普金斯大學的數據顯示，過去兩週密蘇里州的新冠肺炎病例攀升，截至7月1日，七天平均新病例數多達898人，比前三週511人多。

密蘇里醫院協會(Missouri Hospital Association)主席昆恩(Herb Kuhn)表示：「不幸的是，Delta變種病毒入侵密蘇里正讓病毒傳播加劇，導致年輕族群及未接種的族群染疫及住院比率升高。」