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愛貓人注意 加國新動物研究 貓比狗易染新冠

編譯林梅婕／綜合3日電
加州奧克蘭動物園貓科類的老虎1日接受實驗性的新冠疫苗注射。(美聯社)
加州奧克蘭動物園貓科類的老虎1日接受實驗性的新冠疫苗注射。(美聯社)

根據加拿大貴湖大學(University of Guelph)一項最新研究指出，寵物貓狗比流浪動物更容易從人類身上感染新冠病毒，且家貓染疫的機率比家犬還高。

目前初步結果尚未公布於同行評審的期刊，但計畫7月向「歐洲臨床微生物學和傳染病學會」(European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases)發表。

來源：CityNews

該研究主要針對過去九個月來曾經染疫的77戶人家中，分別對48隻狗及54隻貓進行病毒檢測；再與來自流浪動物收容所的75隻貓狗、以及另外75隻來自寵物門診的浪貓進行比較分析。

結果顯示，將近七成的寵物貓和四成以上的寵物狗進行新冠病毒抗體檢測，都成陽性反應；但反觀收容所卻只有不到一成的貓狗體內有驗出抗體，浪貓甚至還要再減少3%。

確診貓狗都只出現輕微病症，僅20%的狗和30%的貓出現症狀；狗的病症大多為懶散、呆滯或沒有胃口，貓則是有流鼻涕和呼吸困難的現象。

該研究還發現，人類與寵物狗相處的時間並不影響狗染疫的機率，但是對貓恐怕並非如此；貓咪與主人相處的時間愈長，就愈有機會感染新冠病毒，尤其與主人同床的貓，染疫機率更高。

研究人員尚不清楚為何貓染疫的機率比狗還高，但有些專家指是因為貓科動物的細胞對病毒的吸附力比狗或實驗老鼠都還要強而導致；雖未參與研究，但科羅拉多州立大學(Colorado State University)獸醫與醫學院教授蘇·范德伍(Sue VandeWoude)說：「也可能是因為狗的鼻子比較長、病毒與狗的細胞較不易結合、或是和免疫系統有關。」

共同研究人兼貴湖大學獸醫系教授多爾希·比恩澤爾(Dorothee Bienzle)表示，目前的傳染途徑只有人傳給寵物，還未出現寵物傳給人的案例。

檢測 科羅拉多州 加拿大

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