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目標年輕人 佛奇上抖音對話網紅：快叫你的粉絲打疫苗

編譯徐薏茹／綜合3日電
佛奇上抖音與網紅對話，推廣打疫苗，藉此提升全美年輕族群疫苗接種率。(取自niasioux抖音)
佛奇上抖音與網紅對話，推廣打疫苗，藉此提升全美年輕族群疫苗接種率。(取自niasioux抖音)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)本周與幾位抖音網紅透過該App，做一系列線上對話，希望藉此提升全美年輕族群的新冠疫苗接種率。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，目前美國18歲及以上的成年人中，已有67%至少接種一劑疫苗，12歲及以上的族群則為64%。

來源：Citizen Free Press

有線電視新聞網(CNN)3日報導，與佛奇合作的幾位抖音網紅，各擁的追蹤人數介於79萬至2410萬，例如曾參與實境節目「舞蹈媽媽」(Dance Moms)的網紅妮雅．蘇(Nia Sioux)就有700多萬追蹤人數，她在6月30日上線與佛奇談話。

佛奇對妮雅蘇說：「跟妳所有抖音粉絲講，快去接種疫苗。」，妮雅．蘇回答說：「我會的，我會告訴我所有的好朋友。」

在抖音有640萬人追蹤的蜜雅．芬妮(Mia Finney)也與佛奇合作，破除跟疫苗相關的謠言，佛奇告訴芬妮：「有許多謠言在流傳，像是外星人會接管你的身體、身體出現磁吸力、會被植入晶片等，這些都是無稽之談，所以請妳幫我們破除這些謠言。」芬妮形容與佛奇的對話是夢幻般的經驗。

佛奇在與芬妮的對談中也提到疫苗的保護力；佛奇特別談到曾感染新冠肺炎的人而表示：「如果你得了新冠肺炎，已經康復，再接種疫苗，你的保護力水平將會非常高，CDC仍然建議感染過的人接種疫苗，以得到額外的保護。」

芬妮提到自己認識一些年輕人對疫苗有疑慮，「說到底，決定要不要接種疫苗是個人權利，但我能夠提供他們資訊，我認為這是我擁有的最大影響力。」

白宮上個月坦承，拜登總統的目標，讓全國七成成年人國慶日前完成部分接種，無法達成；白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，因為要說服18歲至26歲族群施打疫苗是一大挑戰，所以想達標還需要多幾周的時間。

@niasioux

What a moment 🙏🏾 Thank you Dr. Fauci for taking the time to answer my questions. #MadeToSave https://madetosave.org/learn

♬ original sound - NiaSioux

疫苗 佛奇 抖音

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