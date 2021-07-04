遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

賭城拉斯維加斯因疫情 如鬼城般沉寂15個月後，搖身變回炫麗奇觀之城；遊客再次湧入，賭博收入創新高，著名自助餐廳重新開放，夜總會舞池擠滿了人。副總統賀錦麗3日特來造訪，進行所謂「美國重振旗鼓」(America's Back Together)之旅，以慶祝抗疫進展。但與此同時，內華達州 的抗疫進展，正受到威脅。

來源：KTNV Channel 13 Las Vegas

內華達州過去這周新確診病例發生率全國最高、住院人數再次攀升，高度傳染性的Delta變種病毒已成為該州最流行病毒形態，在在顯示，迫切需要讓更多人接種疫苗 。

拉斯維加斯6月1日全面重開並取消大多數企業限制；此前，許多賭場度假村即已獲准恢復100%容量。遊客人數雖未達疫情前的高點，但已連續四個月以兩位數速度增長。在經濟依賴人群自由湧入的所在，想恢復防疫限制和執行戴口罩要求，幾乎不可能；賭場客人完全接種疫苗，毋需戴口罩，但員工似乎也不會要求任何人提供證據。

來自田納西州的47歲遊客特蕾莎·李(Teresa Lee)1日站在拉斯維加斯大道眺望百樂宮賭場(Bellagio casino)前的噴泉時說，她在拉斯維加斯接種了疫苗，也讀到賭場努力讓員工接種疫苗，所以感到很安全，「一切似乎都在恢復正常」。

22歲、來自俄勒岡州的泰勒·威廉姆斯(Tyler Williams)則說，「到處都是人」，不再像有疫情了，除了少數外國遊客，他幾乎沒見到有人戴口罩，他自己也覺得沒必要戴，因為他打了疫苗。

然而，過去這兩周，內華達州每十萬人有190例新確診病例，發生率高於密蘇里州、阿肯色州和懷俄明州；而所有這些州的疫苗接種率都較低；州生物統計學家摩根 (Kyra Morgan)表示，病例激增原因可能是州和城市在6月全面重新開放和大型活動回歸導致染病數持續增加。

州和地方官員則說，幾乎所有新病例和住院病例都涉及未接種疫苗的人，解決問題最佳之道就是讓更多人接種疫苗。

疫情減緩，6月底的賭城拉斯維加斯，已再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

摩根說，「坦白講，內華達州有很多人反對疫苗。」根據CDC數據，內華達州12歲以上人群有45%接種疫苗，遠低於全國55%水平；今年5月，州和地方官員甚至在脫衣舞俱樂部開設疫苗診所。政府正試圖找到更多方法說服人打疫苗，其中包括舉辦現金抽獎活動。

民主黨籍內華達州州長西蘇拉克( Steve Sisolak)去年疫情開始時曾關閉賭場11周；他表示，將向拜登政府疫情因應小組求助，以加強有疫情社區的病毒檢測和疫苗接種。