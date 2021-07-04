全美4700萬人國慶瘋出遊 機場安檢連2日破200萬人

疫後第一個國慶假期，爆發全美旅行熱潮。TSA2日表示全美各機場有超過逾215萬名旅客，刷新2019年疫情來最高單日旅客人次紀錄。圖為普遍戴上口罩的旅客在丹佛國際機場航站大廳排隊等候安檢。(美聯社)

聯邦運輸安全局(TSA)2日在全美各機場 掃描逾215萬名旅客，刷新2019年新冠肺炎疫情以來最高單日旅客人次紀錄，也是獨立日周末假期以來連續第二天單日破200萬人，顯示航空旅遊需求強勁，航空業也各出奇招鼓勵員工出勤並招募新人。

美國 汽車協會(AAA)上周預測，逾4700萬人會在國慶周末出遊，估計約300萬人選擇搭機旅行。

TSA本月1日掃描近215萬名旅客人次，接近2019年7月1日通關的201萬人次，同比增加近3%。

根據去年航空旅客流量趨勢顯示，本月初的航空旅客人次將會持續增加，去年7月1日是當周旅客人次最少的一天，7月5日則增加到超過70萬6000人。

旅客增加，但許多機場僅維持不到10%的人力運作；美國航空(American Airlines)6月減少7月班次因應，達美航空(Delta Air Lines)則宣布將加速招募新人。

來源：Good Morning America

TSA發言人麗莎‧法布斯坦(Lisa Farbstein)鼓勵旅客提前抵達機場，她推文寫道：「來機場時準備好掃描，別在手提行李中帶違禁品，同時戴上口罩。」

全美疫苗於春季普遍接種，加上相關避疫措施放寬，同步推高國內航空旅遊需求，但大多數商業相關及長途國際旅遊仍未恢復。

達拉斯出現風暴 逾千班機延誤

儘管國內航空旅遊需求復甦，本周末在西南航空(Southwest Airlines)與美國航空的樞紐達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)出現風暴，導致班機延誤。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，西南航空2日取消194架次航班，相當於當天運量的5%。

該網站指出，2日有逾1100架航班延誤，相當於當天32%疏運量，約160個主要航班，約當天排定的5%行程取消。

暴風雨也影響了紐約市及丹佛的航運狀況，至少100架班機延誤。

TSA2日表示全美各機場有超過逾215萬名旅客，刷新2019年疫情來最高單日旅客人次紀錄。圖為在芝加哥歐海爾國際機場第三航站大廈內告示提醒旅客要保持安全距離。(美聯社)

因應旅客航運需求，西南航空在7月第一個周末提供雙倍薪水，慰勞空服員、地勤與貨運機關調度人力。

捷藍航空公司(JetBlue)則以不休假獎金鼓勵空服員在7月1日到9月6日之間出勤，提供800元津貼或四次保證機位的單程飛票。

達美航空準備在秋季前招募1300名地勤，以減少旅客等候的時間，另計畫招募機師、空服員和技工。