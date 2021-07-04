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國慶長周末人潮大群聚 恐釀第四波疫情

編譯陳韻涵╱綜合3日電
公衛專家擔心，國慶假期民眾群聚，可能導致新一波疫情。有些州馬上今夏可能成為疫情新熱點。圖為加州聖地哥市海灘擠滿避暑居民。(美聯社)
公衛專家擔心，國慶假期民眾群聚，可能導致新一波疫情。有些州馬上今夏可能成為疫情新熱點。圖為加州聖地哥市海灘擠滿避暑居民。(美聯社)

今年7月4日不僅是美國獨立日，也是歡慶經歷新冠肺炎避疫後解封重獲自由之日，但醫生關切國慶假期民眾群聚，可能導致新一波疫情，而內華達、阿肯色、聖路易斯地區(St. Louis)可能在今夏成為疫情新熱點。

經過一年避疫，商店、餐廳、電影院和小商家亟欲恢復正軌。

全美目前新冠確診病例同比去年已減少83%，來到每日新增確診約1萬1000例，病歿減至每日300例，相當於減少66%；然而，不少醫師關切，今年節後可能出現如去年一樣的疫情回溫情況。

亞利桑納州鳳凰城班納健康(Banner Health)機構首席臨床官馬裘瑞‧貝索(Marjorie Bessel)說：「(去年)7月疫情加劇很驚人。」 

去年夏季至少10萬人病歿，死亡人數在5月26日的10萬人高峰後，9月22日增至20萬人。

貝索等醫學專家擔心，疫情回溫的情況恐在部分州重演。

她表示，令她最難以忍受的是看到病患孤獨對抗新冠病毒，住院後無法與親友相會及孤獨死；她的團隊缺乏個人防護設備，也無足夠空間照料所有病患，更慘的是患者病入膏肓卻因親友無法探訪而得由醫護來安慰病患。

阿肯色州過去兩周的新增確診率增逾200%，每日新增病例從230例增至逾700例；內華達州近兩周的新增確診率增167%，每日新增病例從250例增至約660例。

亞州前兩周的新增確診率增加29%，七天滾動平均新增病550例。

疫情可能在國慶長周末再度爆發，圖為鹽湖城國際機場湧現大量旅客。 （美聯社）
疫情可能在國慶長周末再度爆發，圖為鹽湖城國際機場湧現大量旅客。 （美聯社）

貝索表示，亞州已全面解封，但打疫苗的比率仍不足以保障全州安全；該州約50%的人至少接種一劑疫苗，低於全每平均的67%，不足以構成群體免疫。

除亞州外，佛州也可能出現節後疫情反彈的情況，就像今年春假過後一般。

另考量傳染力強的變種毒株及低下的疫苗接種率，加州、內華達州、密蘇里州及阿肯色州可能在今夏出現另一波疫情，白宮已派出應變團隊前往支援。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，全美約1000個郡的疫苗接種率不到30%，主要在東南部與中西部。

內華達州目前的每周人均新增確診病例為美國之冠，每10萬人有109例，14天檢驗確診率為5.8%，高於世界衛生組織(WHO)目標5%，且住院情況上月倍增；該州45%居民至少打一劑疫苗，38%完成接種。

密蘇里州及阿肯色州的每周人均確診率為全美第二高，每10萬人有102例。

聖路易斯地區則受delta變種毒株所苦，當局呼籲人們即便打完疫苗在室內也要戴口罩。

疫情 疫苗 阿肯色州

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