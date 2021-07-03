我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.9%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、10死 3大果菜市場確診數破百

你住的公寓安全嗎？3關鍵看出倒塌徵兆

編譯柯立偉／綜合2日電
除了管委會定期檢查外，公寓住戶也可以自己看看建築物是否有倒塌的徵兆。圖為在佛州倒塌公寓外的尋人牆，2日有失蹤者親友和民眾相互擁抱安慰，牆上張貼著失蹤者的照片和鮮花。(Getty Images)
除了管委會定期檢查外，公寓住戶也可以自己看看建築物是否有倒塌的徵兆。圖為在佛州倒塌公寓外的尋人牆，2日有失蹤者親友和民眾相互擁抱安慰，牆上張貼著失蹤者的照片和鮮花。(Getty Images)

佛羅里達州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌事件後，引起全國震驚，也引起民眾對於建築物結構安全的關注；專家表示，像尚普蘭公寓這樣的倒塌事故只是單一事件。但若因擔心而想要確定自己住的公寓大廈安全無虞，則要看懂房屋結構崩壞的徵兆，並且將此一狀況回報給負責人。

一般來說，各州都規定公寓大廈必須成立管理委員會(HOA)，早期因為建築技術不成熟，各州法令對於管委會在建築安全的職能上並未太多著墨；但近幾十年來因為建築法規發展神速，管委會已成為監督建築物結構安全不可或缺的角色。

然而，多數州的法規只規定管委會「應定期聘請專業人士檢查建築物安全」，而未強制管委會必須處理已發現的問題，致使管委會在監督建物安全的職能上，某種程度淪為空談。

加州一位公寓管理委員珊卓．高特里布(Sandra Gottlieb)就說：「加州法規要求管委會必須要定期檢查建築物，但沒有規定我們必須要為『已發現的問題』編列預算，或排定修繕日程。」

除了管委會定期檢查外，住戶也可以自己看看建築物是否有倒塌的徵兆：密西根大學環境工程學教授艾塔威(Sherif El-Tawil)表示，建築物倒塌前有三個地方最明顯。其一是樓地板傾斜，代表建物的梁柱有位移；其二是門扇無法緊閉，表示建物結構已變形；其三是外牆有鏽斑，容易破壞混凝土結構。

此外，由於長年受帶有鹽分的海風吹拂，以及氣候變遷的海平面上升影響，海邊房屋所面臨結構上的風險確實大於不靠海的屋子。專家表示，「鹽風」會使鋼筋生鏽，而鏽斑在擴大的時候會擠壓混凝土，導致房屋結構鬆弛。

伊利諾大學公寓大廈管理條例教授麥肯錫(Evan McKenzie)說：「海平面上升的影響也很大，因為海水倒灌淹沒公寓地下車庫時，不只是淹水的問題，這些海水也在侵蝕鋼筋，會使建築物整體結構變的很不穩定。」

加州 氣候變遷 預算

上一則

拜登處理犯罪評價低 48%民眾不贊同

下一則

塌樓去年秋天擬整修 因問題太大「恐影響結構」擱置

延伸閱讀

你的公寓安全嗎？「3關鍵」看出倒塌徵兆

你的公寓安全嗎？「3關鍵」看出倒塌徵兆
颶風愛莎形成 下周恐影響佛州坍塌大樓救災

颶風愛莎形成 下周恐影響佛州坍塌大樓救災
佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失

佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失
清除聖縣垃圾、美化市容 加州議會撥200萬預算

清除聖縣垃圾、美化市容 加州議會撥200萬預算

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉因為臨時決定留在女友家而逃過坍塌事故。(路透)

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

2021-06-28 00:07
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17

精彩推薦

超人氣

更多 >
「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心

「美國夢」 北美最大購物、娛樂、美食中心
「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護
衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實
所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌

所有女人都要學…48歲鄭秀文大吃肉 4招練出川字腹肌
路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻

路邊狂吸黃花 她回家狂做惡夢 上網一查花名嚇傻