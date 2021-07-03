你住的公寓安全嗎？3關鍵看出倒塌徵兆

除了管委會定期檢查外，公寓住戶也可以自己看看建築物是否有倒塌的徵兆。圖為在佛州倒塌公寓外的尋人牆，2日有失蹤者親友和民眾相互擁抱安慰，牆上張貼著失蹤者的照片和鮮花。(Getty Images)

佛羅里達州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌事件後，引起全國震驚，也引起民眾對於建築物結構安全的關注；專家表示，像尚普蘭公寓這樣的倒塌事故只是單一事件。但若因擔心而想要確定自己住的公寓大廈安全無虞，則要看懂房屋結構崩壞的徵兆，並且將此一狀況回報給負責人。

一般來說，各州都規定公寓大廈必須成立管理委員會(HOA)，早期因為建築技術不成熟，各州法令對於管委會在建築安全的職能上並未太多著墨；但近幾十年來因為建築法規發展神速，管委會已成為監督建築物結構安全不可或缺的角色。

然而，多數州的法規只規定管委會「應定期聘請專業人士檢查建築物安全」，而未強制管委會必須處理已發現的問題，致使管委會在監督建物安全的職能上，某種程度淪為空談。

加州 一位公寓管理委員珊卓．高特里布(Sandra Gottlieb)就說：「加州法規要求管委會必須要定期檢查建築物，但沒有規定我們必須要為『已發現的問題』編列預算 ，或排定修繕日程。」

除了管委會定期檢查外，住戶也可以自己看看建築物是否有倒塌的徵兆：密西根大學環境工程學教授艾塔威(Sherif El-Tawil)表示，建築物倒塌前有三個地方最明顯。其一是樓地板傾斜，代表建物的梁柱有位移；其二是門扇無法緊閉，表示建物結構已變形；其三是外牆有鏽斑，容易破壞混凝土結構。

此外，由於長年受帶有鹽分的海風吹拂，以及氣候變遷 的海平面上升影響，海邊房屋所面臨結構上的風險確實大於不靠海的屋子。專家表示，「鹽風」會使鋼筋生鏽，而鏽斑在擴大的時候會擠壓混凝土，導致房屋結構鬆弛。

伊利諾大學公寓大廈管理條例教授麥肯錫(Evan McKenzie)說：「海平面上升的影響也很大，因為海水倒灌淹沒公寓地下車庫時，不只是淹水的問題，這些海水也在侵蝕鋼筋，會使建築物整體結構變的很不穩定。」