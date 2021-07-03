建築官員3年前保證塌樓狀況良好 他檢查的建築也曾倒塌

邁阿密岱德郡瑟夫塞德市建築檢查工程師普列托。(取自政府網頁)

邁阿密岱德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌後，陸續揭發不少內情，其中一個關鍵人物是建築檢查工程師普列托(Ross Prieto)，他最新一次是在2018年11 月向公寓業主保證，儘管有諮詢工程師表示擔憂，但他們的公寓狀況良好，可是結果並不是這樣。

令人震驚的是，普列托在此之前檢查過的其他建築物也發生倒塌事故，包括1997年倒塌的比斯坎養犬俱樂部(Biscayne Kennel Club)，事件中有兩人死亡。

目前「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌原因仍在調查，包括維修、設計及施工等是否存在問題；不過外界發現，剛於今年5月轉到岱德郡多拉市(Doral)任職該市首席諮詢建築工程師的普列托，本周開始休假，市府沒有公布原因。

事實是自尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌後，普列托一直沒有公開露面，也沒有回應記者留在他家門前的便條。

據悉，普列托正審核多拉市八個建築項目，市府發言人表示，儘管沒有跡象表明他的工作存在問題，但仍要展開非常謹慎的審查。

54歲的普列托擁有建築管理碩士學位，持有多個重要的執照，在佛州 南部最少六個城市擔任建築和屋頂檢查員，也曾是房產開發商，有超過25年的經驗。

媒體翻查紀錄顯示，比斯坎養犬俱樂部倒塌後，他當時說曾四次到過上址，是要確保建築工作按時完成，而不是檢查工人是否使用適當的建築程序。

他2013年開始在塞德市任首席建築官員達七年，2018年處理了尚普蘭大廈的檢查，當時市府收到一份重要工程報告，指建築物中的混凝土和鋼筋損毀，會威脅到大廈的結構完整性。

根據檢查後的會議紀錄，他當年11月向業主保證大廈看起來狀況良好。

但仍有一名居民寫信給市府，表示擔心鄰近工地的施工及爆破工程會影響大廈結構，但普列托拒絕派人前往檢查。甚至在電郵回覆，「沒有什麼需要我檢查的」。

資料顯示，普列托在塞德市市府工作前，曾擁有自己的房地產 開發公司，不過先後在2002年及2012年申請破產 。