佛州塌樓救援 初期曾聽見女子呼救聲 隨後消失

佛羅里達州邁阿密塌樓搜救行動，1日因結構安全問題緊急暫停15小時，但已於1日晚間恢復。(美聯社)

坍塌的佛羅里達州 「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)搜救行動緊急暫停15小時後，已於1日晚間恢復；瑟夫塞德市市長伯基特(Charles Burkett)表示，因考量結構安全緊急暫停；救難人員也透露，搜救初期曾聽見一名受困女子求救，但礙於現場結構的阻礙，未能將女子救出。

救難人員稱，1日凌晨2時發現坍方的建物裂縫寬度擴大，還有一根柱子位移長達一呎；搜救行動恢復後，邁阿密消防隊也在推特 上寫下：「持續搜尋我們的至親仍是首要任務。」

事實上，救難人員注意到現場不只一處裂痕有擴大的跡象，邁阿密-戴德郡消防局長柯米斯基(Alan Cominsky)也說，停車場處一根大柱子移動了6至12吋，「恐怕有倒塌和破壞支撐結構的危機」。

此外，柯米斯基指他們也發現瓦礫堆和部分水泥樓板都有些微移動的痕跡，可能造成二次坍方；但他強調，將會和建築工程師及其他專家合作持續搜救。

然而，柯米斯基還透露了另一項令人難過的消息，在大樓坍塌後幾個小時，救難人員曾聽到瓦礫堆下一名受困女子的聲音，卻無法接近她。

「很不幸的，在初步的搜救行動中，我們在坍塌的結構下確實聽見有人的聲音，」柯米斯基說：「他們花了幾個小時搜尋這名女性的聲音來源，但後來她的聲音就再也沒有出現。」

根據當地電視台WPLG的報導，首批抵達的救難人員聽見一名女子敲打牆壁、發出求救的聲音；當時一名救難人員曾向該媒體表示：「她向我們求救，我們所有人都不斷努力地尋找她、持續和她對話。」

另一名匿名的搜救人員向媒體提供一張現場照片，顯示該處的垃圾車、鋼架和一堵水泥牆阻擋救難人員持續前進，而該名女子正受困在底下的停車場。

整起事件目前已累積至少18人死亡人數，145人下落不明，儘管救難人員奮力尋找生命跡象，卻仍無人獲救。