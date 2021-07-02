川普心腹投案 魏索柏格手段強悍 忠誠面臨考驗

川普集團財務長魏索柏格曾在川普手下吃香喝辣，被起訴後是否還忠心不渝，將面臨考驗。(路透)

川普 集團財務長魏索柏格(Allen H. Weisselberg)在川普手下工作將近50年，向來以精於察顏觀色、雷厲風行執行老闆意願而得以在集團存活下來，還吃香喝辣；但目前紐約市曼哈頓 區地檢署準備起訴川普集團與他，認為魏索柏格從川普集團拿的額外福利及津貼涉嫌逃稅和做假帳，號稱川普「馬前卒」的他是否仍忠心不渝，將面臨考驗。

執行減薪砍人不手軟

紐約時報 1日報導，當初川普下令，減少給集團房地產仲介的佣金，仲介業務負責任人拉娜‧威廉斯(Rana Williams)寫了長篇備忘錄，懇求魏索柏格三思，魏索柏格只回了短短三行字，表示決策已敲定，誰敢不服，就把名單給他，他會儘速把他們解職，找新人接手。

魏索柏格為川普賣命，一家人也因此獲得優渥報酬，但曼哈頓地檢署檢察官萬斯(Cyrus R. Vance Jr.)因查稅，認定魏索柏格拿的附加薪酬違法，1日下午起訴他，川普集團也挨告；地檢署向魏索柏格施壓的力道已然增強，要他配合偵辦川普以前做生意的手段。

經訪談18名魏索柏格的前、現任同夥，再調閱法律文件、財務紀錄等文件，目前浮現的狀況是魏索柏格對川普的忠心不渝，將會受到考驗。

享名車豪宅、私人飛機

魏索柏格學會計，在川普集團平步青雲，最後成為川普最信得過的生意顧問；幾十年間，魏索柏格自己及一家人愈來愈與集團及川普密不可分；魏索柏格住進曼哈頓川普大廈，免付租金，另在佛州南部買房，與川普海湖莊園相距不遠，每周末搭川普私人飛機來往兩地。

川普進白宮 公司給他管

魏索柏格與川普集團如此緊密，以至於川普2017年搬進白宮時，把公司信託給他跟自己已成年的兒子經營；魏索柏格的收入可體現他有多重要；由2007到2017年間，他的年薪總額平均為80萬元，2018年便賺超過97萬7000元。

魏索柏格收到紅利，另有各項福利，比如曼哈頓免租公寓、以租來的賓士豪車代步，甚至一名孫兒上私立學校還有學費補貼，目前都遭萬斯偵辦，調查有沒依法納稅。

案件調查至最近，魏索柏格代川普擺平麻煩事的作為，讓他變得有官司纏身之虞；川普前律師柯恩便證供表示，川普付12萬元封口費給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，魏索柏格共同策畫；知情人士指出，聯邦檢方曾調查魏塞爾格格是否犯下偽證罪，向大陪審團說付封口費一事，他毫不知情。以往川普總在密室與魏索柏格私下交談，現在他倆接到命令，交談時必須有證人在場。