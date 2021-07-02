我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

川普心腹投案 魏索柏格手段強悍 忠誠面臨考驗

編譯潘勛／綜合1日電
川普集團財務長魏索柏格曾在川普手下吃香喝辣，被起訴後是否還忠心不渝，將面臨考驗。(路透)
川普集團財務長魏索柏格曾在川普手下吃香喝辣，被起訴後是否還忠心不渝，將面臨考驗。(路透)

川普集團財務長魏索柏格(Allen H. Weisselberg)在川普手下工作將近50年，向來以精於察顏觀色、雷厲風行執行老闆意願而得以在集團存活下來，還吃香喝辣；但目前紐約市曼哈頓區地檢署準備起訴川普集團與他，認為魏索柏格從川普集團拿的額外福利及津貼涉嫌逃稅和做假帳，號稱川普「馬前卒」的他是否仍忠心不渝，將面臨考驗。

執行減薪砍人不手軟

紐約時報1日報導，當初川普下令，減少給集團房地產仲介的佣金，仲介業務負責任人拉娜‧威廉斯(Rana Williams)寫了長篇備忘錄，懇求魏索柏格三思，魏索柏格只回了短短三行字，表示決策已敲定，誰敢不服，就把名單給他，他會儘速把他們解職，找新人接手。

魏索柏格為川普賣命，一家人也因此獲得優渥報酬，但曼哈頓地檢署檢察官萬斯(Cyrus R. Vance Jr.)因查稅，認定魏索柏格拿的附加薪酬違法，1日下午起訴他，川普集團也挨告；地檢署向魏索柏格施壓的力道已然增強，要他配合偵辦川普以前做生意的手段。

經訪談18名魏索柏格的前、現任同夥，再調閱法律文件、財務紀錄等文件，目前浮現的狀況是魏索柏格對川普的忠心不渝，將會受到考驗。

享名車豪宅、私人飛機

魏索柏格學會計，在川普集團平步青雲，最後成為川普最信得過的生意顧問；幾十年間，魏索柏格自己及一家人愈來愈與集團及川普密不可分；魏索柏格住進曼哈頓川普大廈，免付租金，另在佛州南部買房，與川普海湖莊園相距不遠，每周末搭川普私人飛機來往兩地。

川普進白宮 公司給他管

魏索柏格與川普集團如此緊密，以至於川普2017年搬進白宮時，把公司信託給他跟自己已成年的兒子經營；魏索柏格的收入可體現他有多重要；由2007到2017年間，他的年薪總額平均為80萬元，2018年便賺超過97萬7000元。

魏索柏格收到紅利，另有各項福利，比如曼哈頓免租公寓、以租來的賓士豪車代步，甚至一名孫兒上私立學校還有學費補貼，目前都遭萬斯偵辦，調查有沒依法納稅。

案件調查至最近，魏索柏格代川普擺平麻煩事的作為，讓他變得有官司纏身之虞；川普前律師柯恩便證供表示，川普付12萬元封口費給成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)，魏索柏格共同策畫；知情人士指出，聯邦檢方曾調查魏塞爾格格是否犯下偽證罪，向大陪審團說付封口費一事，他毫不知情。以往川普總在密室與魏索柏格私下交談，現在他倆接到命令，交談時必須有證人在場。

川普 曼哈頓 紐約時報

上一則

世衛緊急批准 要求各國接受中國疫苗

下一則

新冠疫情稍緩 呼吸道融合瘤病毒又蠢蠢欲動

延伸閱讀

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒
反槍、反川普 點燃一場「枕頭」大戰

反槍、反川普 點燃一場「枕頭」大戰

共和黨7參議員籲拜登 結束川普時期的「貿易戰」

共和黨7參議員籲拜登 結束川普時期的「貿易戰」
與民主黨總統困荒島要帶誰？麥康諾曝不選歐巴馬的原因

與民主黨總統困荒島要帶誰？麥康諾曝不選歐巴馬的原因

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15
邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉因為臨時決定留在女友家而逃過坍塌事故。(路透)

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

2021-06-28 00:07

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕