佛州塌樓 拜登勘災慰問家屬：永不要放棄希望
拜登總統1日上午前往佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)坍塌現場視察救災情形並聽取簡報，在私人會議中面對受難者家屬時，則以痛失親人的自身經驗安慰家屬，對家屬說「永遠不要放棄希望」。
12層樓高的尚普蘭大廈24日凌晨突然坍塌，事發迄今已一周，截至1日，至少18人在坍塌事件中死亡，145人失蹤。
拜登承諾提供全部救災款項
拜登表示，相信聯邦政府有辦法承擔搜救行動及後續清理工作的百分之百費用；他也說，當地政府如果有需要，一定要向聯邦政府尋求協助。
德桑提斯讚聯邦配合 未遇官僚耽擱
盛傳有意參加2024年總統大選的共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)1日負責對拜登簡報；德桑提斯對拜登說，聯邦政府配合極佳，不但獲得聯邦層級的大力支持，「我們也完全沒有碰到官僚政治」。
拜登除了承諾聯邦將繼續提供援助，也強調這次救災行動展現兩黨合作的本質；他對德桑提斯說：「你知道這有什麼優點嗎？這讓全國民眾知道，我們是可以合作的，這點真的很重要。」
Instagram用戶帕托卡(Jacqueline Patoka)分享影片顯示，拜登對著迄今仍等候失蹤女兒訊息的一對夫妻說：「真希望我能做點什麼，幫忙減輕痛苦。」
拜登1日與大樓倒塌受難者家屬舉行了三個多小時的私人會議，並在會中聆聽每一個家庭各別發言；他與家屬談話時說，面對家人遇難或生死未卜時，會希望角色對調，寧可是自己出事；他說：「等待是最痛苦的。」
拜登對家屬們說，相信禱告的力量，「我會幫你們禱告」。拜登的談話也以西班牙語同步翻譯給部份家屬。稍後第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)也花了數小時與家屬私下會面。
包括先遣急救員(first responders)及救難人員在內共計數百人，持續在壓扁的瓦礫堆中尋找生還者。不過，除了大樓坍塌後數小時有少數受困民眾獲救之外，後來搜救行動都還沒有發現倖存者。
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