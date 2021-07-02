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佛州塌樓 拜登勘災慰問家屬：永不要放棄希望

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統1日上午前往佛羅里達州瑟夫塞德市塌樓現場視察救災情形並聽取簡報，他以曾痛失親人的自身經驗安慰家屬說，「永遠不要放棄希望」。(Getty Images)
拜登總統1日上午前往佛羅里達州瑟夫塞德市塌樓現場視察救災情形並聽取簡報，他以曾痛失親人的自身經驗安慰家屬說，「永遠不要放棄希望」。(Getty Images)

拜登總統1日上午前往佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)坍塌現場視察救災情形並聽取簡報，在私人會議中面對受難者家屬時，則以痛失親人的自身經驗安慰家屬，對家屬說「永遠不要放棄希望」。

12層樓高的尚普蘭大廈24日凌晨突然坍塌，事發迄今已一周，截至1日，至少18人在坍塌事件中死亡，145人失蹤。

拜登承諾提供全部救災款項

拜登表示，相信聯邦政府有辦法承擔搜救行動及後續清理工作的百分之百費用；他也說，當地政府如果有需要，一定要向聯邦政府尋求協助。

有意參加2024年總統大選的共和黨籍佛州州長德桑提斯(左一)1日向前往佛州視察塌...
有意參加2024年總統大選的共和黨籍佛州州長德桑提斯(左一)1日向前往佛州視察塌樓現場的拜登總統(左二)說，聯邦政府配合極佳，「我們也完全沒有碰到官僚政治」。(路透)

德桑提斯讚聯邦配合 未遇官僚耽擱

盛傳有意參加2024年總統大選的共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)1日負責對拜登簡報；德桑提斯對拜登說，聯邦政府配合極佳，不但獲得聯邦層級的大力支持，「我們也完全沒有碰到官僚政治」。

拜登除了承諾聯邦將繼續提供援助，也強調這次救災行動展現兩黨合作的本質；他對德桑提斯說：「你知道這有什麼優點嗎？這讓全國民眾知道，我們是可以合作的，這點真的很重要。」

Instagram用戶帕托卡(Jacqueline Patoka)分享影片顯示，拜登對著迄今仍等候失蹤女兒訊息的一對夫妻說：「真希望我能做點什麼，幫忙減輕痛苦。」

拜登1日與大樓倒塌受難者家屬舉行了三個多小時的私人會議，並在會中聆聽每一個家庭各別發言；他與家屬談話時說，面對家人遇難或生死未卜時，會希望角色對調，寧可是自己出事；他說：「等待是最痛苦的。」

拜登對家屬們說，相信禱告的力量，「我會幫你們禱告」。拜登的談話也以西班牙語同步翻譯給部份家屬。稍後第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)也花了數小時與家屬私下會面。

包括先遣急救員(first responders)及救難人員在內共計數百人，持續在壓扁的瓦礫堆中尋找生還者。不過，除了大樓坍塌後數小時有少數受困民眾獲救之外，後來搜救行動都還沒有發現倖存者。

拜登 聯邦政府 佛州

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