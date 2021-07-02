首次申請失業金人數大減 東北部明顯復甦

佛州一位婦女在招聘會上填寫求職申請。（Getty Images）

聯邦勞工部1日公布最新數據顯示，上周新申領失業救濟金人數再減5萬1000人，降到36萬4000人，為2020年新冠疫情 爆發以來的最低，進一步佐證勞動市場及更廣的經濟面已然復甦。

美國廣播公司新聞網(ABC News)指出，2021年起失業救濟申請案便或多或少下降；疫苗大規模接種後，染疫人數大幅減少，讓消費者有信心去購物、旅遊、外食及參加公共聚會，經濟隨之復甦。

上周申領失業救濟降幅之大，比經濟學者的預期來得更好；過去12周中，申領失業救濟案件有10周減少。

新英格蘭 地區5月分失業率下降格外明顯；勞工部數據指出，新英格蘭地區失業率降幅最大的是羅德島州，失業率降0.5%，季平均失業率減為5.8%；降幅第二大的是紐約州 與康乃狄克州，降幅均為0.4%，季平均失業率分別為7.8%與7.7%。

由於新英格蘭地區民眾踴躍施打疫苗，使政府解除相關防疫禁令，也讓商家可以漸漸回復疫情前的營業模式，回聘過去遭資遣的員工。

求職網站「玻璃門」(Glassdoor)首席經濟學者Daniel Zhao說：「疫苗接種率高，讓新英格蘭地區公衛條件改善，政府因此可以解除經濟限制，員工可以回職場工作，普通民眾也可以出門消費。」

就業回穩在一些無法遠距上班的行業別最為明顯，例如餐廳、旅館等餐飲休閒娛樂產業；賓州6月相關產業釋出約1萬個職缺，紐約也釋出約7000個職缺。

紐約州雪城大學(Syracuse University)經濟學者弗羅朗格斯(Alfonso Flores-Lagunes)說：「現在大家愈來愈願意出門吃東西、旅遊與從事娛樂活動，消費需求的上升也就帶動相關產業的人力需求。」

消費者支出增加，讓產業招聘員工趕不上需求，這種現象在餐飲、觀光業最為明顯；但經濟學者估計，未來幾個月就業便能趕上招工，尤其是在聯邦失業補助計畫屆期失效之後，更多人會出來找工作。

不過相對於失業率下降，各產業所需求人力短時間內可能仍然無法回到疫情前水準；正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學家黛安．史旺克(Diane Swonk)表示：「像紐約這種大都市受疫情衝擊太大，許多人搬到二線城市，這些離開的人力短時間不會回流，導致商家無法立刻回到疫前營業規模。」