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歐盟數位接種證明上路 可自由旅行免隔離

編譯林育正／綜合1日電
歐盟「新冠疫苗數位接種證明」1日上路，歐盟27個國家居民凡接種疫苗者，都可憑此證明在歐盟各國間自由旅行。(Getty Images)
歐盟「新冠疫苗數位接種證明」1日上路，歐盟27個國家居民凡接種疫苗者，都可憑此證明在歐盟各國間自由旅行。(Getty Images)

歐盟的「新冠疫苗數位接種證明」(Digital Covid-19 certificate)1日正式上路，允許歐盟27個國家的居民在接種疫苗後，可以在歐盟各國間自由旅行，期望提振觀光產業。

歐盟官員認為，自由旅行為整合歐洲的重要措施，數位接種證明「將再次使大眾享受這項珍貴的權益」；接種證明由各國核發，透過 Q.R. code的方式證明持有人完成接種、檢測陰性或染疫後恢復擁有免疫力，將允許民眾自由旅行，不須入境隔離。

許多歐盟國家政府已取消入境隔離等規定，但各會員國若疫情惡化，仍能自行調整防疫規範；以德國為例，就針對Delta變種病毒導致確診數上升的葡萄牙進行管制。

不過雖然各國已同意由衛生疾病管制單位核發接種證明，但該由那個單位，以及在何時與何地進行查核，各國仍有不同意見。

考量民眾隱私，德國與奧地利並未開放航空公司掃描乘客的Q.R. code接種證明權限；但法國則允許在機場掃描，西班牙則是讓民眾在出發至機場前接受掃描；愛爾蘭的衛生單位則因遭受駭客網路勒贖攻擊，還未建立認證系統。

各國政策不一致，也使歐盟的自由旅行政策增添挑戰；因此本周就有航空公司與機場代表呼籲歐盟會員國，在機場建立掃瞄系統；在離境線上辦理登機時，同時查核接種證明，避免入境時造成機場混亂。

歐盟「新冠疫苗數位接種證明」1日上路，歐盟27個國家居民凡接種疫苗者，都可憑此證...
歐盟「新冠疫苗數位接種證明」1日上路，歐盟27個國家居民凡接種疫苗者，都可憑此證明在歐盟各國間自由旅行。(美聯社)

回應觀光業對數位接種證明的疑慮，歐盟委員會表示，歐盟27個會員國已建立超過10道認證程序；歐洲航空聯盟(Airlines for Europe)主席雷納特(Thomas Reynaert)表示：「新冠數位認證是非常重要的工具，應讓民眾對於解除旅行限制充滿信心。但唯有各國步調一致，才能發揮作用。」

相較之下，美國在疫苗證明上就顯得較為落後；目前僅有幾個州擁有疫苗接種認證的手機應用程式，其他各州不是禁止使用接種證明，就是仍在考量，也讓疫苗接種認證在美國演變為政治話題。

歐盟 疫苗 機場

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