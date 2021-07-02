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CDC研究：打莫德納或輝瑞 再染疫病毒量較低

編譯陳韻涵／綜合1日電
CDC指出，低接種率和放鬆防疫，讓變種病毒有機可乘。但如今無論是否已接種疫苗，都不戴口罩，增加了染疫風險。(Getty Images)
CDC指出，低接種率和放鬆防疫，讓變種病毒有機可乘。但如今無論是否已接種疫苗，都不戴口罩，增加了染疫風險。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，全美本周新增確診病例增加10%，主要歸因於變種病毒在低接種率和人們放鬆防疫的情況下有機可乘；CDC研究人員也發現，接種莫德納或輝瑞等信使核糖核酸新冠疫苗之後，仍感染新冠病毒者，其體內的病毒濃度較未接種疫苗的染疫還低。

這項上月30日發表於「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)官網的研究報告顯示，16名研究對象接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗後染疫，但體內病毒濃度比155名未接種者平均低40%。

研究指出，已接種者體內檢出病毒的風險在一周多的時間內降低66%，臥病在床的時間少兩天。

研究提供進一步證據支持公衛官員數月來呼籲接種疫苗的說法，儘管接種疫苗無法完全免除染疫風險，但症狀相對輕微。

領導研究的CDC傳染病學者湯普森(Mark Thompson)說：「就算人們接種疫苗仍感染(即突破式感染)，他們也可能不會發燒。」

研究也發現接種疫苗者較不容易傳播病毒，湯普森解釋，這是因為其體內病毒濃度較低所致。

這項研究參考廣泛的對象與其接種的輝瑞與莫德納疫苗，研究人員招募約4000名健康照護員、第一線應變人員和民生必需品職員，發現204人確診，其中155人未接種疫苗，16人至少接種一劑信使核糖核酸疫苗，其中五人在完成兩劑接種後發生突破式感染，其餘11人在接種第一劑後染疫。

湯普森表示，沒有任何一位已打疫苗者染疫後住院；這些研究是在Delta變種毒株抵達美國前進行，研究中發現的唯一變種毒株式率先在加州發現的Epsilon變種毒株。

該研究指出，完成疫苗接種的健康照護人員、第一線應變人員和民生必需品職員具備91%的病毒抵抗力，與稍早的研究結果相符，部分接種者的免疫力則為81%。

CDC數據顯示，全美本周的七天平均新增確診病例約1萬2600例，較上周平均增加10%；對此，CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)在白宮簡報時說，這與傳染力高的Delta變種病毒擴散息息相關。

瓦倫斯基說：「我們不想嚇人，但這樣的數據要很小心。」

儘管目前數據和1月高峰的每日新增逾24萬7000例還差得遠，但相關變動讓專家「有點緊張」。

杜克大學醫學院助理教授、傳染病學者沃夫(Cameron Wolfe)說：「我不希望我們又站上準備起飛的位置，尤其是在人們恢復室內群聚的時候。」

疫苗 CDC 莫德納

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