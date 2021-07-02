世衛緊急批准 要求各國接受中國疫苗

世衛組織1日要求西方接受中國疫苗，表示凡經過緊急批准的新冠疫苗，包括中國科興和國藥兩款疫苗，都應獲承認為有效。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)1日表示，凡經過緊急批准的新冠疫苗 ，包括中國 科興和國藥兩款疫苗，都應獲承認為有效；在各國紛紛准許打過疫苗的人入境之際，世衛 也要求西方接受中國疫苗。

世衛組織核准的疫苗包括輝瑞/BNT、莫德納、阿斯特捷利康(AZ)和嬌生，以及中國製造的科興及國藥，但多數歐洲國家和北美洲都以中國疫苗效力不夠為由，拒絕接受；世衛此舉將迫使西方國家放寬規定，接受中國疫苗。

科興及國藥兩款疫苗都是「滅活」疫苗，讓新冠病毒「喪失活力」，西方國家的疫苗是較先進的生物科技製造，鎖定新冠病毒表層的棘突蛋白研製。

西方國家大致仰賴歐美製造的疫苗，發展中國家多數使用中國疫苗。

中國疾病預防控制中心主任高福今年稍早承認，自產疫苗效力不高；大量使用中國疫苗的國家，如非洲塞席爾共和國和中東的巴林，雖然接種率很高，新冠確診人數仍不斷上升。

歐盟5月宣布，打過歐盟藥品管理局認證的疫苗的人，可以入境，以促進全歐觀光旅遊；但歐盟准許各會員國訂標準，例如假使接受俄國製的史普尼克衛星5號(Sputnik V)疫苗，則自負其責。

歐盟藥品管理當局刻在考慮核准中國科興疫苗，但何時決定仍未知；歐盟也不承認印度製的阿斯利康疫苗，形同禁止打過COVAX系統所分配疫苗的開發中國家人民入境；COVAX是聯合國協調的疫苗分配系統。

世衛組織聲明表示，同樣經過世衛組織核准使用，卻只讓接種其中一部分疫苗的人入境，無異製造了兩套標準，只會加深全球疫苗鴻溝，讓疫苗分配不公的問題更加嚴重，也會讓原受害於疫情最深的經濟體，遭受負面的衝擊。

世衛組織表示，不接受中國疫苗會破壞外界對「安全也有效」疫苗的信心；世衛組織核准科興和國藥疫苗的理由是兩者皆有「大幅降低住院及死亡風險」的效力。