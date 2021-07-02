Delta擴散全美 拜登部署應對小組

拜登政府為對抗Delta變種病毒，將部署Delta變種病毒應對小組督導，加速篩檢並推廣疫苗接種。圖為第一夫人吉兒．拜登(左)日前在密西西比州推動疫苗接種。(Getty Images)

拜登政府1日表示，為對抗傳染力強的Delta變種病毒 ，將部署Delta變種病毒應對小組，透過跨部會專家合作，加速篩檢並推廣疫苗 接種；另據華盛頓郵報(WP)報導，拜登盼於獨立日前讓18歲以上的70%成人接種疫苗的目標難以達成，還少約一億人。

白宮官員告訴「有線電視新聞網」(CNN)，抗疫團隊成員將涵蓋跨部會專家，包括聯邦疾病防治中心(CDC )、衛生及公共服務部(HHS)和聯邦急難管理局(FEMA)；他們將深入變種病毒分布廣泛但接種率低的社區，這正是引爆疫情的潛在死亡組合。

應變小組將協助增加篩檢、供應醫療設備，並提供單株抗體等醫療方法，同時試圖增加疫苗接種。

截至1日，全美新增確診病例中有26.1%為變種病毒引起，全美50州都有Delta變種病例，最新病例上月29日出現在南達科他州。

由於變種病毒擴散，本周美國確診病例增加了10%。圖為在密蘇里州的布蘭森公園，入園參加活動者須先量體溫。(美聯社)

Delta變種病毒被印度衛生部稱作雙重變種病毒，因為它帶有兩種變異，分別是L452R和E484Q；前者與率先在加州發現的變種病毒一樣，後者則類似率先在巴西及南非發現的變種病毒；這兩種變異都發生在新冠病毒的關鍵部分，使其得以嵌合人體細胞。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)警告，Delta變種病毒持續擴散，未打疫苗的地區屆時可能成為「另一個美國」，就是接種率低容易造成疫情升溫之處。

CDC近期報告顯示，南部與西部的疫苗接種率低，阿拉巴馬州、阿肯色州、路易斯安納州、密西西比州和懷俄明州上周通報新增確診病例，介於每10萬人100到500例之間，高於全每平均的每10萬人21.8例。

CDC數據顯示，前述五州的疫苗接種率都不到該州總人口的35%，低於全國平均的46.3%。

醫生擔心，英國變種病毒疫情的情況恐在一、兩個月後在美發生。

英國每日郵報(Daily Mail)分析，若半數未打疫苗的美國成人感染Delta變種病毒，美國的染疫病歿率會與英國情況(0.12%)相近，估計會有4萬2000人病逝。

拜登政府為對抗Delta變種病毒，將部署Delta變種病毒應對小組督導，加速篩檢並推廣疫苗接種。圖為洛杉磯市消防人員在街頭勸導遊民接種疫苗。(Getty Images)

CDC截至1日數據顯示，全美人口已有54.6%國民至少接種一劑疫苗，另有47%的人完成疫苗接種，12歲以上則有63.9%的人至少接種一劑疫苗、54.9%完成接種。

華郵報導，距離拜登訂定70%的18歲以上國民在4日前接種疫苗的目標，還短少一億人，有人反對打疫苗，有人抱持觀望態度，還有人在等獲得FDA緊急使用授權(EUA)的疫苗，完全取得FDA核准後再說。