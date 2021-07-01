法調查四著名服飾集團 涉隱匿從新疆勞動獲利

擁有知名品牌Zara的Inditex集團及美國運動鞋品牌SKECHERS等四家公司涉嫌隱匿在新疆的違反人道罪行、從維吾爾人被迫勞動中獲利，法國檢方已對此展開調查。（路透）

司法界消息人士今天表示，四個流行服飾零售商涉嫌隱匿在新疆的違反人道罪行、從維吾爾 人被迫勞動中獲利，法國檢方已對此展開調查。

消息人士說，這項法律程序與中國 被控不當對待國內維吾爾族穆斯林有關，包括強迫他們勞動。

消息人士告訴路透社，法國檢方的調查對象包括日本快時尚品牌優衣庫的法國公司（Uniqlo France）、擁有知名品牌颯拉（Zara）的Inditex集團、法國SMCP公司，以及美國 運動鞋品牌SKECHERS。這項說法證實了法國媒體網站Mediapart的報導。

消息人士表示：「在接獲投訴後，反恐檢察當局的違反人類罪部門已展開調查。」

Inditex除否認相關指控，並透過聲明表示：「我們Inditex絕不容忍一切形式的強迫勞動，並已制定政策和程序，以確保我們的供應鏈中不存在這類行徑。」

另外3家公司未立即置評。

今年4月初，有兩個非政府組織（NGO）投訴跨國企業隱瞞強迫勞動和違反人道罪情事。

美國3月底強調全球人權狀況惡化時，也曾點名中國迫害維吾爾族。

但西方品牌如H&M、Burberry、耐吉（Nike）對新疆強迫勞動情形表達關切後，紛紛遭到中國消費者抵制。