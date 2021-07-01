我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「跑被罰不跑會死」台防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

法調查四著名服飾集團 涉隱匿從新疆勞動獲利

法調查四著名服飾集團 涉隱匿從新疆勞動獲利

中央社／巴黎1日綜合外電報導
擁有知名品牌Zara的Inditex集團及美國運動鞋品牌SKECHERS等四家公司涉嫌隱匿在新疆的違反人道罪行、從維吾爾人被迫勞動中獲利，法國檢方已對此展開調查。（路透）
擁有知名品牌Zara的Inditex集團及美國運動鞋品牌SKECHERS等四家公司涉嫌隱匿在新疆的違反人道罪行、從維吾爾人被迫勞動中獲利，法國檢方已對此展開調查。（路透）

司法界消息人士今天表示，四個流行服飾零售商涉嫌隱匿在新疆的違反人道罪行、從維吾爾人被迫勞動中獲利，法國檢方已對此展開調查。

消息人士說，這項法律程序與中國被控不當對待國內維吾爾族穆斯林有關，包括強迫他們勞動。

消息人士告訴路透社，法國檢方的調查對象包括日本快時尚品牌優衣庫的法國公司（Uniqlo France）、擁有知名品牌颯拉（Zara）的Inditex集團、法國SMCP公司，以及美國運動鞋品牌SKECHERS。這項說法證實了法國媒體網站Mediapart的報導。

消息人士表示：「在接獲投訴後，反恐檢察當局的違反人類罪部門已展開調查。」

Inditex除否認相關指控，並透過聲明表示：「我們Inditex絕不容忍一切形式的強迫勞動，並已制定政策和程序，以確保我們的供應鏈中不存在這類行徑。」

另外3家公司未立即置評。

今年4月初，有兩個非政府組織（NGO）投訴跨國企業隱瞞強迫勞動和違反人道罪情事。

美國3月底強調全球人權狀況惡化時，也曾點名中國迫害維吾爾族。

但西方品牌如H&M、Burberry、耐吉（Nike）對新疆強迫勞動情形表達關切後，紛紛遭到中國消費者抵制。

中國 維吾爾 美國

上一則

回應習近平黨慶演說 美：持續支持和平解決兩岸問題

延伸閱讀

中共建黨百年 法國民團籲終止中國迫害者豁免權

中共建黨百年 法國民團籲終止中國迫害者豁免權
迷你自由女神抵美 國慶佇立艾利斯島

迷你自由女神抵美 國慶佇立艾利斯島
全球最長「沙漠高速路」通車 北京-新疆橫跨6省

全球最長「沙漠高速路」通車 北京-新疆橫跨6省
涉人權問題？ 新疆能源5中企 遭美列黑名單

涉人權問題？ 新疆能源5中企 遭美列黑名單

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15
邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉因為臨時決定留在女友家而逃過坍塌事故。(路透)

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

2021-06-28 00:07

精彩推薦

超人氣

更多 >
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創