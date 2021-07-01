LGBTQI友善 美國護照將新增第3性別選項

美國國務卿布林肯6月30日宣布，將在美國護照上新增第3個性別選項，此舉堪稱非二元性別者和雙性人的一大勝利。取材自Pixabay圖庫

美國 今天宣布，將在美國護照上替不單純屬於男性或女性的人士新增第3個性別選項，是拜登政府力挺LGBTQ I團體的最新舉措，堪稱非二元性別者和雙性人的一大勝利。

國務卿布林肯 （Antony Blinken）宣布，美國護照持有者將可以自行決定是否被描述為男性或女性。過去，美國民眾必須提出診斷書，才能在護照上標示與出生證明書等文件相左的性別。

布林肯發布聲明說：「國務院 致力於促進所有人的自由、尊嚴和平權，包括LGBTQI+（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人）人士在內。」

今天的宣布，讓美國加入加拿大、德國、澳洲和印度等國行列，在護照上增設第3欄，也就是「未指定」（X）性別選項。

國務院並未說明X的性別選項何時會出爐，只說正在著手「評估達成這項目標的最佳做法」。

總統拜登矢言將LGBTQI人權列為優先要務，包括在外交政策和接受海外難民上。

布林肯今天選在6月「同志驕傲月」最後一天做出護照這項宣布。國務院外連日飄揚著性少數進步旗（"Progress" flag），這面旗設計用來歡迎雙性人加入LGBTQI人權運動的行列。

這一連串的行動與前任川普政府的作為大相逕庭。布林肯之前的美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo），禁止美國各大使館飄揚代表同志驕傲的彩虹旗。