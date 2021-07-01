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國務院前資深官員：美台貿易問題有解決平台可助BTA

記者張文馨／華盛頓報導
華府智庫CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）。本報資料照片 華盛頓記者張文馨／攝影
華府智庫CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）。本報資料照片 華盛頓記者張文馨／攝影

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議甫落幕，雙方議定建立數個工作小組持續對話，不過美方並未正面回應台灣對簽訂雙邊貿易協定（BTA）的期待；華府智庫CSIS資深研究員、國務院前資深官員王曉岷（Robert Wang）表示，美國對台政策發生整體轉變，即便發生貿易問題，都能以強化雙邊夥伴關係為目標，透過雙邊會談解決。

王曉岷以開啟貿易對話、捐贈新冠疫苗、美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）離任前演說為例，說明拜登政府整體上對外交政策採取更有原則的處理方式，強化與盟友夥伴關係，如亞洲地區的台灣、日本與南韓。

王曉岷表示，拜登透過捐贈疫苗展現對台灣及其民主政體的支持；谷立言上月24日說，美台關係有根本改變，美國不再把台灣視為美中關係裡的「問題」，反而把它看作是增進自由且開放的印太區域這一美台共同願景的機會，更是一座照亮各界人群追求一個更加公正、安全、繁榮和民主世界的燈塔。

王曉岷說，這不意味著台美之間從此一帆風順，也會有例如豬肉的爭議；重點是，有雙邊會談可以在以強化夥伴關係為目標下，解決這些問題。

王曉岷表示，由於美國國內政治因素，即便現在無法預期會有立即或正式的BTA討論，不過，透過TIFA和其他架構處理貿易問題，也許還包括開始處理部分BTA相關議題，都有助於未來推動BTA。

台灣 美國 拜登

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