研發更強疫苗 NIAID：以為事情已結束？太天真傲慢

圖為紐約市大中央車站內可見提醒來往乘客戴上口罩的告示牌。 (美聯社)

新冠疫苗 接種展開後的效果逐漸顯現，美國 逐漸解封中；不過，在國內的研究機構，仍有好幾個團隊仍在進行疫苗開發，此舉不單只是為疫情 突發做準備，更揭櫫一個事實：今天疫苗的推進能夠這麼快，就是因為這些研究不斷累積的成果。

華盛頓郵報報導，雖然目前看來，推出的疫苗效果比外界原先預期的要好得多，甚至對當前已知的變種病毒都有保護力；不過，目前全國仍有數十個學術及政府機構、企業的實驗室，仍在開發新疫苗。

國家過敏和傳染病研究所(NIAID)疫苗研究中心主任瑪斯科拉(John Mascola)表示，認為「事情已結束」的想法，恐怕有些「天真、傲慢」，「事實上，我們仍在疫情的早中期階段」。

目前科學界仍無法確定，現有的疫苗建立的抗體是否會隨時間減弱，而且其他變種病毒可能仍會不斷出現，可能突破抗體，尤其考慮到，疫苗接種到現在仍絕大多數仍集中在富裕國家，如何快速讓全球民眾接種更是重要。

開發疫苗更是為下一次疫情做準備，例如這次疫情與2002年「嚴重呼吸道症候群(SARS)」疫情一樣，都是冠狀病毒引起，而SARS病毒的宿主蝙蝠，還會散播更為致命的其他病毒。

最傳統的疫苗製造方法，也就是注射弱化病毒到體內的「減毒疫苗」，為中國的科興及國藥疫苗所採用，在此次新冠病毒上效果不佳；儘管如此，科羅拉多州立大學仍在從事相關研究，如果有所突破，還可以應用到其他疾病的疫苗開發上。

事實上，所有與疫苗有關的發展都是如此，就像瑞士刀，可應用在許多地方。

這些疫苗就算有效力，最終也可能永遠不會用上，但是科學就是不斷的失敗，就算是商業性開發，當初美國政府資助的項目曾有八種，但是到目前為止，只有三種疫苗在國內得到批准；更重要的是，當前的新冠疫苗能以前所未有的速度問世，就是因為科學界幾十年來的累積成果。