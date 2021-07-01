接種率差距太大 佛奇警告：恐出現兩個美國

疫苗需求量走低，全美各州大規模接種站紛紛關閉，佛奇(Anthony Fauci)警告，接種率低恐導致病例再增。圖為在華府的接種疫苗的CVS藥房。(Getty Images)

Delta變種病毒 在美國 新增病例中，占比已超過四分之一，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)警告，接種率落差恐導致「兩個美國」，一邊是接種率高，另一邊則因接種率低導致病例恐再增加；聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)也擔心，Delta病毒已在許多較小的地區肆虐。

佛奇29日接受有線電視新聞網(CNN)採訪時說，他很擔心美國各地接種率高低差異極大；「當接種率很低加上出現更容易傳播的變種病毒，那麼在接種不足的區域，就會看到病例大增。」

「這幾乎就像是兩個美國。」佛奇說，但這些病例完全可以透過接種疫苗 來避免與預防。

Delta變種病毒傳染力更高，幾乎已在美國各州現蹤；根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，截至29日，Delta變種病毒在美國新增病例中已占26.1%。

聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)30日表示：「我很擔心Delta變種病毒，也擔心全國病例居高不下，而且Delta變種病毒已攻占美國許多小區域。」

美國還有多種新冠病毒持續流行，莫西引述近幾周數據表示，每天仍有近300人染疫病歿，「真的太多了。」

「疫情仍未結束，一旦我們鬆懈或不留神，病毒就會得勝。」莫西指出：「我們看過太多次，病毒耍了我們，我們必須保持警戒、接種疫苗，然後也讓其他人接種疫苗。」

約翰霍普金斯大學公共衛生學院免疫學博士裴考茲(Andrew Pekosz)29日告訴CNN，更具傳染力的新冠病毒增加與傳播，正持續改變群體免疫的過程。

「每次有病毒變得更善於傳播，要達到群體免疫的接種者人數也得增加。」裴考茲指出：「我們絕對還沒脫離險境，因為我們的接種率尚未達到群體免疫的效果。」

專家警告，接種率低的地方尤其容易受到Delta變種病毒的衝擊；密西西比、阿拉巴馬、阿肯色、懷俄明、路易斯安納州民接種完疫苗的比率，都低於35%。

根據CDC30日數據，全美66.5%成人接種至少一劑疫苗，57.4%成人已接種完畢。