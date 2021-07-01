我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%

接種率差距太大 佛奇警告：恐出現兩個美國

編譯郭宣含／綜合30日電
疫苗需求量走低，全美各州大規模接種站紛紛關閉，佛奇(Anthony Fauci)警告，接種率低恐導致病例再增。圖為在華府的接種疫苗的CVS藥房。(Getty Images)
疫苗需求量走低，全美各州大規模接種站紛紛關閉，佛奇(Anthony Fauci)警告，接種率低恐導致病例再增。圖為在華府的接種疫苗的CVS藥房。(Getty Images)

Delta變種病毒美國新增病例中，占比已超過四分之一，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)警告，接種率落差恐導致「兩個美國」，一邊是接種率高，另一邊則因接種率低導致病例恐再增加；聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)也擔心，Delta病毒已在許多較小的地區肆虐。

佛奇29日接受有線電視新聞網(CNN)採訪時說，他很擔心美國各地接種率高低差異極大；「當接種率很低加上出現更容易傳播的變種病毒，那麼在接種不足的區域，就會看到病例大增。」

「這幾乎就像是兩個美國。」佛奇說，但這些病例完全可以透過接種疫苗來避免與預防。

Delta變種病毒傳染力更高，幾乎已在美國各州現蹤；根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，截至29日，Delta變種病毒在美國新增病例中已占26.1%。

聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)30日表示：「我很擔心Delta變種病毒，也擔心全國病例居高不下，而且Delta變種病毒已攻占美國許多小區域。」

美國還有多種新冠病毒持續流行，莫西引述近幾周數據表示，每天仍有近300人染疫病歿，「真的太多了。」

「疫情仍未結束，一旦我們鬆懈或不留神，病毒就會得勝。」莫西指出：「我們看過太多次，病毒耍了我們，我們必須保持警戒、接種疫苗，然後也讓其他人接種疫苗。」

約翰霍普金斯大學公共衛生學院免疫學博士裴考茲(Andrew Pekosz)29日告訴CNN，更具傳染力的新冠病毒增加與傳播，正持續改變群體免疫的過程。

「每次有病毒變得更善於傳播，要達到群體免疫的接種者人數也得增加。」裴考茲指出：「我們絕對還沒脫離險境，因為我們的接種率尚未達到群體免疫的效果。」

專家警告，接種率低的地方尤其容易受到Delta變種病毒的衝擊；密西西比、阿拉巴馬、阿肯色、懷俄明、路易斯安納州民接種完疫苗的比率，都低於35%。

根據CDC30日數據，全美66.5%成人接種至少一劑疫苗，57.4%成人已接種完畢。

美國 變種病毒 疫苗

上一則

美疫苗需求降 大接種站紛關閉 連鎖藥局縮減規模

下一則

川普訪德州美墨邊界 投書批拜登「正在撤除邊境」

延伸閱讀

打嬌生疫苗後是否需多打一劑才能對抗Delta？

打嬌生疫苗後是否需多打一劑才能對抗Delta？
台灣無mRNA技術？立委：翁啟惠2018年已申請相關專利

台灣無mRNA技術？立委：翁啟惠2018年已申請相關專利
世說新聞／Delta變種再進化 體弱者已開打第三針

世說新聞／Delta變種再進化 體弱者已開打第三針
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命