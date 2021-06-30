TIFA落幕 美：針對美豬牛銷台的貿易障礙加強接觸

美台「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議30日以視訊會議形式復談。 聯合報系資料照片

台灣 與美國 30日舉行第11屆台美貿易暨投資 架構協定（TIFA）會議。美國貿易代表署（USTR）會後發布新聞稿提到，要針對美豬牛進入台灣市場的障礙等問題加強接觸，也將成立勞工等數個工作小組對接重要貿易議題。

USTR表示，這次會議中美國官員強調美台貿易與投資關係的重要性，並表達未來對強化與堅定參與的期待；美國討論了拜登政府以勞工為中心的貿易政策，也討論美台可相互合作的關鍵貿易與環境議題，例如打擊走私野生動物、發展應對氣候危機的貿易工具。

USTR表示，雙邊樂見恢復高層貿易往來，表達希望緊密合作的期待，不只是深化美台貿易與投資關係，還有作為支持以勞工為中心貿易政策的民主夥伴們，在全球供應鏈中打擊濫用勞動力問題；雙邊同意在TIFA架構下建立一個新的勞工工作小組。

USTR表示，雙邊強調了在亞太經濟合作會議（APEC）、世界貿易組織（WTO）等國際架構下的美台合作，也強調在美國推動改革多邊貿易系統，台灣是合作夥伴，並支持共同努力強化關鍵供應鏈安全與韌性。

USTR表示，美國與台灣當局在會中討論一系列特定貿易與投資議題，認可台灣在其中的進展，包括落實營業秘密保護，醫療器材審批等數個領域也將發生改變。

USTR表示，美台承諾強化接觸以應對尚未解決的貿易問題，如美豬牛製造商面臨市場准入障礙；美國對版權立法、網路盜版、金融服務，與投資與監管透明化的問題。

USTR表示，雙方同意舉行數個工作小組會議，包括農業、智財、貿易技術壁壘、投資，與其他必要的工作層級會議。

這次會議由USTR對華事務助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）與台灣的貿易談判辦公室副總談判代表楊珍妮主談，USTR表示，參與方還有美國在台協會（AIT）、美國農業部、商務部、衛生部、勞工部、國務院和財政部。