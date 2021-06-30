人民不能買大砲？華郵打臉拜登 頒「說話不實獎」

憲法第二修正案禁止人民擁有大砲嗎？拜登 總統一再堅稱，憲法不准人民擁有大砲，但「華盛頓郵報」查證後，給拜登四個說謊鼻子變長的小木偶「皮諾丘」(Pinocchio)，象徵最高評級的誤導訊息，狠狠打臉總統。

為了加強槍支管制，拜登上周曾表示，憲法第二修正案通過後，就限制「哪種人」可以擁槍，也限制「哪種武器」人民可以擁有，「你總不能買一門大砲吧」。

華郵 引述幾位憲法專家和歷史學者，指出拜登的說法「明顯錯誤」。

美國 獨立研究所第二修正案計畫主持人柯佩爾(David Kopel)表示，總統這番話「全錯」；1791年通過憲法第二修正案後，沒有一條聯邦法律規定人民可以或不可以擁有哪一類型槍砲，也沒有哪一州立法限制「你能擁有哪一類型槍砲」。

憲法第二修正案明定，自由的各州要維護治安，有必要善加管理民兵團，人民保有及持槍的權利，不得受到侵犯。

華郵說，針對火砲和憲法第二修正案的錯誤論述，拜登更早也犯過；例如去年接受連線雜誌(Wired)訪問時，他就說，「革命戰爭時，平民個人是不准擁有大砲的」。

事實查核員克斯勒(Glenn Kessler)表示，某些讀者或許認為拜登犯這種小口誤無傷大雅，但「我們不同意，每一位總統都有責任正確陳述歷史，特別是當他想運用某一歷史議題，服務某一政治目的的時候」。

克斯勒說：「總統積極宣揚更嚴格的槍支管制，這是他的重要政見，因此，當他引述錯誤事實時，其實是在削弱自己的政治理想。」

何況，拜登的錯誤陳述已被事實查核過，克斯勒說：「我們不懂他哪來的概念，說美國成立初期，曾禁止人民擁有大砲，他該停止這麼說了。」

因為拜登針對大砲和憲法第二修正案的陳述連連「犯錯」，華郵特別頒贈四個「皮諾丘」給他；這是華郵事實查核欄所頒贈最高「說話不實獎」。