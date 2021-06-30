我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美57.2%成人 完全接種疫苗

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

第一夫人登時尚封面 吉兒：拜登是冷靜總統 會降溫

記者胡玉立／綜合報導
圖為拜登總統夫婦27日自大衛營度完周末，返回白宮，吉兒向守候的媒體揮手致意。(Getty Images)
圖為拜登總統夫婦27日自大衛營度完周末，返回白宮，吉兒向守候的媒體揮手致意。(Getty Images)

訂7月20日出版的8月號時尚雜誌(Vogue)，請到第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)當封面人物，深入了解她入白宮六個月來的生活點滴；吉兒談到身為第一夫人如何繼續自己的教書志業，拜登也談到夫妻各自在忙，他「想念」老婆，兩人應設法在百忙中「偷空」共處。

時尚雜誌已連續四年未邀請第一夫人上封面；這段「空窗期」正是前第一夫人梅蘭妮亞川普(Melania Trump)當白宮女主人的階段；在此之前，前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)在歐巴馬當總統任內，三度應邀擔任Vogue封面人物，打破該雜誌紀錄。

第一夫人吉兒登上8月號「時尚」雜誌封面。(取自Vogue推特）
第一夫人吉兒登上8月號「時尚」雜誌封面。(取自Vogue推特）

繼續教書 吉兒：可以辦到的

在Vogue雜誌封面，吉兒身穿奧斯卡‧德拉倫塔(Oscar de la Renta)彩色花卉藍底連身洋裝，面向鏡頭笑容滿面站在白宮陽台。由知名攝影師安妮·萊博維茨(Annie Leibovitz)掌鏡的照片包括吉兒坐在沙發前沿，嘴裡刁著一支筆專注使用筆記電腦工作，另一幀照片是吉兒與拜登站在院子相互擁抱。

吉兒向Vogue談到，在丈夫當選總統前，有人質疑她能否以第一夫人身分繼續教書；六個月來，她以行動證實，她持續在旅途中使用Zoom教授英語和寫作課程、為論文打分數。

「為什麼不呢？可以辦到的，對吧？」吉兒說，這些日子以來，她一直在想如何善用自己的平台做更多事，包括到全國各地參加演講活動、走訪疫苗接種站並宣傳美國紓困計畫。

總統夫妻好忙 拜登：我想念吉兒

拜登也在這期雜誌中坦承，當上總統之後，很「想念」吉兒，「我想她。我真的為她驕傲，只是現在我們沒辦法像以前那樣想去哪就去哪兒了。我們住在德拉瓦州時，每個月都會去當地一家民宿，就只是出去走走，確保彼此共享一段浪漫時光。」

「吉兒一直在全國各地旅行，為我和國家處理大事。」拜登說，結果不是他太忙，就是吉兒太忙；「我們必須想個辦法，為彼此偷出時間來。」

吉兒也談到拜登與川普的不同說，拜登「就是一個冷靜的總統；他會降溫。」

梅蘭妮亞未上封面 曾推文怒嗆

Vogue雜誌過去四年都沒有邀請梅蘭妮亞擔任封面人物，川普2020年12月曾憤然在推特轉推一段文字寫道：「時尚媒體的精英勢利者，連續四年讓美國史上最優雅的第一夫人遠離他們的雜誌封面。」

在2020年大選前，Vogue總編輯安娜‧溫圖(Anna Wintour)就曾指責川普「不誠實」和「令人震驚的缺乏同理心」；當被問及梅蘭妮亞的時尚表現時，溫圖迴避不談，反而直接提到米雪兒說，「在很多方面，她(米雪兒)是這個國家所能擁有的最佳大使，顯然遠遠超越時尚。」

拜登 梅蘭妮亞 川普

上一則

基建案 民主黨茶壺風暴 派系嫌隙擴大

下一則

基建案 川普譏共和黨員：你們被耍了

延伸閱讀

拜登傳最快下周簽行政命令 限制大企業影響力

拜登傳最快下周簽行政命令 限制大企業影響力
吉兒登「時尚」封面 拜登甜喊：想偷空共享浪漫時光

吉兒登「時尚」封面 拜登甜喊：想偷空共享浪漫時光
美國第一夫人吉兒 登上時尚雜誌封面

美國第一夫人吉兒 登上時尚雜誌封面
空襲親伊朗民兵又想恢復核協議 紐時：美尋求微妙平衡

空襲親伊朗民兵又想恢復核協議 紐時：美尋求微妙平衡

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留