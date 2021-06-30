基建案 民主黨茶壺風暴 派系嫌隙擴大

拜登總統基建法案可能在參院有兩黨支持，但他在眾院開支法案面對民主黨內雜音，其中眾議員歐凱秀(左)已表態不會在激進派支持的眾大預算項上讓步，右為另一激進派麻州參議員馬基。(Getty Images)

拜登 總統支持兩黨合作推出基礎設施建設案，民主黨 進步派卻自有擴大國內施政的盤算，而民主黨中間派則更支持拜登的戰術；進步派卡在兩難處境，近日不惜放話，說基建法案沒納入他們苦苦追求的項目，就要把它拉下馬，以至於兩黨基建案目前看似有共識，卻讓民主黨內嫌隙為之擴大。

紐約時報29日報導，民主黨高層已經放話，說參院兩黨中間派達成的協議要是沒有納入進步派的希望清單如普設學前教育、社區大學、擴大健保、加大力道肆應氣候變遷，就休想過關，但他們所提事項均遭共和黨 反對。

拜登及白宮官員展開閃電攻勢，前往全國尋求對兩黨協商版基建案的支持；拜登29日抵達威斯康辛州拉克羅斯市(La Crosse)推銷目前的基建案；運輸部長布塔朱吉也與兩位民主黨國會議員巡視紐約市曼哈頓區老舊隧道，表示對國會通過兩黨合作版基建案有信心。

但自由派擔心的是，兩黨協商版基建案取得能量快速過關，其他同志對規模更大的經濟配套案便沒胃口，尤其是曼欽(Joe Manchin III，西維吉尼亞州)及席納瑪( Kyrsten Sinema，亞利桑納州)兩位黨籍參議員，至少要逼進步派大幅減少振興經濟法案的規模與範圍，才肯支持。

眾院進步派則警告，他們要看更大的振興案能取得多大成就，再決定支不支持基建折衷案。

民主黨眾院「進步派黨團」長賈亞帕爾(Pramila Jayapal)指出，拜登可以自誇他要兩黨合作而推折衷版，但若想讓法案過關，他還得取得進步派黨團支持。

共和黨已經在對民主黨施壓；參院少數黨領袖麥康諾便表示，總統把兩黨合作的基建案與龐大又毫無節制的加稅花錢法案脫鉤很恰當，才可能過關。

但共和黨的支持愈發讓進步派不安，生怕拜登及民主黨中間派只安於取得目前的基建案就好，而不肯替未來更大的進步派法案出力；身為進步派大將的眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)便說，這樣的基建案經常排斥工人階級及有色族裔社區，但這兩類社區才真亟需基建投資的照顧。