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力推基建計畫 拜登：不是只在旁邊做做樣子

編譯郭宣含／綜合29日電
拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。圖為訪問後，拜登總統在附近冰飲店買了冰淇淋。(路透)
拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。圖為訪問後，拜登總統在附近冰飲店買了冰淇淋。(路透)

拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市(La Crosse)，推銷他的基礎建設計畫，告訴選民美國急需基礎建設「世代投資」；拜登前一天也投書「雅虎新聞」(Yahoo News)指出，美國人應該為兩黨通過的1.2兆元基礎建設案感到驕傲，基建案將為美國帶來數百萬個工作機會，並帶來數兆元的經濟成長。

拜登29日在威州重申基建計畫可帶來大量工作機會，稱這是美國確保民主原則與經濟力的作法，「美國向來透過地標性投資來推動未來。」

拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。他表示，基建案將...
拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。他表示，基建案將為美國帶來數百萬個工作機會。(路透)

「我們不是只在旁邊做做樣子。」拜登說，政府將大幅改善電網、管線和交通道路等基礎建設，不僅可改善美國人民生活，也將對抗氣候變遷。

威州之行是拜登基建案遊說行的首站，他也向共和黨人做出保證，「我會一直不停地遊說美國人民，直到這項工作完成，直到我們推出兩黨支持的法案。」

拜登28日也給「雅虎新聞」的投書中，呼籲民主黨與共和黨一起支持基建案；並稱美國人應該為兩黨通過的1.2兆元基礎建設案感到驕傲。

「此法案是我國近百年來最大的長期基礎建設投資。」拜登在投書中指出：「各方經濟學者同意，這會創造良好工作機會，並大幅加強美國長期經濟成長。」

拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。圖為拜登總統與當...
拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。圖為拜登總統與當地市府公交巴士員工談話。(Getty Images)

拜登表示，若國會通過基建案，此案將重建道路橋墩、更換主要管線、安裝電動車的充電站、擴大高速網路覆蓋率，以及擴大公共運輸的使用範圍。

基建案遭到一些批評，尤其是自由派人士認為此法案規模太小，恐讓他們的重要提案被排除在外。

拜登則在投書中明確指出，他不滿意基建案中缺少部分有關氣候變遷的重要內容與目標，回應自由派的批評。

國會議員和聯邦政府官員23日就基建案達成共識，獲得重大突破後，拜登曾力挺這個兩黨基建案版本；不過拜登28日仍表示，此法案「還須很多努力方能完成工作」。

拜登在投書中也表示：「尚有歧見待解決，還需有更多妥協，但這是美國人應該感到驕傲的法案。」

白宮表示，拜登還是希望兩黨一起通過基建案；但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)28日並未回應，如果基建案送到拜登桌上，拜登是否會簽署。

拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。圖為訪問後，拜登...
拜登總統29日赴威斯康辛州拉克羅斯市府， 推銷他的基礎建設計畫。圖為訪問後，拜登總統在附近冰飲店買了冰淇淋，吃了起來。(Getty Images)

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